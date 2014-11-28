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Davutoğlu: Bahçeli keşke Tunceli'de halkla kucaklaşma cesareti gösterseydi

Başbakan Davutoğlu, Bahçeli'nin Tunceli ziyaretini değerlendirdi

28 Kasım 2014 13:53

Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Tunceli ziyaretiyle ilgili olarak, "Bu Türk siyaseti için bir kazançtır. Keşke bizim çağrımızı beklemeseydi. Keşke gittiğinde mekan ziyareti yerine Tuncelililerle kucaklaşma cesaretini gösterseydi. Bahçeli’yi beni istifaya davet etmek hakkı da değil, haddi de değil" dedi.

Ankara'da düzenlenen 1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası'nda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'nin Tunceli ziyaretini değerlendirdi.

Davutoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

Bahçeli'nin Tunceli ziyaretinden memnun oldum ama keşke Tunceli'ye gitmek için bizim çağrımızı beklememiş olsaydı. Keşke Tuncelililerle kucaklaşma, göz göze bakma cesaretinde bulunsaydı. Ama her halükarda bütün siyasilerimizin Türkiye'nin her yerine gidebilmesi önemlidir. Özellikle esnafların kepenkleri kapatması sebebiyle bir şekilde alınması gereken tedbirler vardı. Bütün Tuncelili kardeşlerime tahriklere kapılınmaması, bu ziyaretin suhuletle gerçekleşmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyorum.

İstifa çağrısını duymamıştım, böyle bir çağrı varsa bu Bahçeli'nin haddi de değil hakkı da değil. Biz halkımızla kucaklaşarak hem sandıktan yetki alırız hem de her ziyaretimizde halkımızla kucaklaşarak onlardan yetkiyi gönülden gönüle alırız. O bakımdan 2015 seçimlerde herkes yetkinin kime verildiğini görecek.

 

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