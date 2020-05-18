Davutoğlu: Bahçeli iktidara yine istikamet çiziyor; niyetiniz erken seçimse hodri meydan, buyrun seçime gidelim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisi dahil, yeni kurulan partilere milletvekili transferini önlemek için 6 ayrı yasal düzenleme isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "iktidara yine istikamet çizdiğini" ve bu durumun bir kez daha "erken seçim gündeminin oluşmasına yol açtığını" söyledi. Davutoğlu, "Gerçekten niyetiniz erken seçimse hodri meydan, buyrun seçime gidelim" dedi.

Ahmet Davutoğlu, yazılı açıklamayla geçen cuma günü Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası dahil 6 ayrı konuda yasa değişikliği çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Bahçeli'nin açıklamalarının, bazı yasalarda içeriği belli olmayan bir değişim talebini içeren "deklarasyon niteliğinde" olduğunu kaydeden Davutoğlu şu görüşlere yer verdi:

"Öncelikle ümit ederiz ki talep edilen değişim daha fazla hukuk, adalet, şeffaflık, ahlak ve demokrasi istikametinde olsun. Ancak bu değişimlerden kasıt; siyasi partileri zaten anti-demokratik birer yapıya dönüştüren yasanın daha fazla bir hiyerarşi içine sokulmasıysa, seçim kanununu daha da demokrasiden uzaklaştırmaksa, milletvekillerinin zaten sıkıntılı olan bağımsızlığını ve ifade özgürlüğünü daha fazla daraltmaksa, siyasi etik diyerek cari siyasi bağlamı ve çıkmazı biraz daha güçlendirmekse, TBMM iç tüzüğünde değişim isteyen, ancak hali hazırda bile tabulara dokunmanın demokrasiye yakışmayacak bir şekilde, ifade ve kürsü özgürlüğünü ayaklar altına alarak para cezasına tabi olduğu düzenin daha da güçlenmesi olacaksa, zaten demokratik olgunlukları ve işleyişleri sorunlu olan bütün yarı-resmi meslek odaları ve ticaret odaları gibi kurumlara yönelik olarak daha fazla demokrasi yerine daha fazla itaat için uğraşılacaksa, Gelecek Partisi bütün bunların karşısında olacaktır."

"Çözümü ya kuralları değiştirmede, ya hile yapmada ya da adaletten uzaklaşmada buluyorsunuz"

Siyasi Etik Yasası'nı başbakanlığı döneminde TBMM'ye getirmek için mücadele verdiğini, ancak buna en büyük muhalefeti de "ilçe başkanı bulmakta bile güçlük çekeceğini söyleyen" Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın ettiğini kaydeden Davutoğlu, Bahçeli'ye şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sıkıştığınız her konuda, sorun yaşadığınız her başlıkta çözümü ya kuralları değiştirmede ya hile yapmada ya da adaletten uzaklaşmada buluyorsunuz. Bu çıkışlarınızla ülkenin gündemine hele bu dönemde hiç sokmamanız gereken erken seçimi soktunuz. Ne yapmak istiyorsunuz Allah aşkına? Hiç mi bu ülke için sorumluluk hissetmiyorsunuz? (...) Erken seçim tartışmaları, iktidarın seçimlerden korktuğunu, siyasi çalışmalarımızdan endişe duyduğunu ortaya koymaktadır. Biz Gelecek Partisi olarak, zamanı ne olursa olsun, seçimlerden, milletimize gitmekten endişe duymuyoruz. Gerçekten niyetiniz erken seçimse "Hodri Meydan", buyrun seçime gidelim."