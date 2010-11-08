-DAVUTOĞLU BAE ZİYARETİNİ TAMAMLADI ABU DABİ (A.A) - 08.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı günübirlik resmi ziyaretini tamamlayarak TSİ 16:40'da Suudi Arabistan'a hareket etti. BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye bu sabah gelen Davutoğlu, sabah yaşanan protokol sorununun aksine, kendisi için özel olarak açılan, havalimanındaki devlet başkanlığı salonuna, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah'ın kullandığı araçla gitti. Şeref salonunda iki ülke arasında, ticaret, sanayi ve askeri alanlarda işbirliğini kapsayan bir anlaşma imzalandı. Öğleyin çalışma yemeğinde bir araya gelen iki bakan, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durdu. İki ülke arasındaki serbest ticaretin yapılabilmesi için gerekli görüşmeler, THY'nin bölgeye yapmak istediği daha fazla ticari uçuşlar ile ilgili olarak Davutoğlu'nun bilgi verdiği öğrenildi. Görüşmede, iki ülke arasında enerji konularında işbirliği yapılması üzerinde duruldu. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah, ülkede Güney Kore'nin yapımını üstlendiği 4 nükleer enerji santrali hakkında Davutoğlu'na bilgi verdi. Görüşmede ayrıca, askeri işbirliği konularının ele alındığı bildirildi. Davutoğlu ve beraberindekileri taşıyan GAP uçağı, TSİ 16.40'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Davutoğlu'nun Irak'ta dün yaptığı görüşmelerle ilgili Suudi yetkililerle görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Yaklaşık 5 saat sürmesi beklenen Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Davutoğlu'nun bugün geç saatlerde Roma'ya geçmesi bekleniyor.