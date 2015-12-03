Davutoğlu adını koydu: Sınırımızın 98 kilometresi DAEŞ denetiminde!

Hükümet ilk kez Türkiye'nin Suriye sınırında bir bölgenin IŞİD'in kontrolünde olduğunu ilk kez açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Suriye sınırını tümüyle kapatırsak mültecileri ne yapacağız? 98 kilometre sınırımız DEAŞ denetiminde gözüküyor. Fiziki engeller oluşturuluyor, sinyal sistemiyle kontroller sağlanıyor" dedi. Davutoğlu, "Bu 98 kilometrede DEAŞ’ın söküp atılması için her türlü çalışmayı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama, ABD ve Türkiye ordularının Türkiye-Suriye sınırının güvenliğini sağlamak için birlikte çalıştığını söylemiş, "Ancak kaydedilen gelişmeye rağmen sınırda hala bazı boşluklar olduğunu ve IŞİD'in bunları kullanarak insan ve petrol kaçırdığını" ifade etmişti.

Davutoğlu, Rus yaptırımlarına ilişkin olarak, Azerbaycan'la devam eden ilişkiler konusunda "Azerbaycan'la yürüttüğümüz enerji birliği Rusya'dan bağımsız olarak zaten devam ediyor. Yaşananları Aliyev ile kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğini artırmak için temaslarda bulunacağız" dedi. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik "IŞİD'le petrol ticareti yapıyor" suçlamasına da cevap veren Davutoğlu, "DAEŞ'ten biz petrol alacağız da, onu satacağız da.. Böyle bir şeyin tartışılması bile abes. O bölge bütün ülkeler tarafından izleniyor. Gizli bir ticaretin imkanı yok. Aksine DAEŞ'in Suriye rejimi ile girdiği kirli işbirliği hakkında onlarca delil var" ifadesini kullandı. "Son 1 haftada Rus medyasındaki açıklamalar bana soğuk savaş yıllarını hatırlattı" diyen Davutoğlu, "Sovyetik propaganda makinasının yalanlarına kimse inanmaz" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye için Azerbaycan'ın her meselesi Türkiye'nin meselesi kadar azizdir. Azerbaycan'ın tüm toprakları özgürlüğe kavuşana kadar Türkiye Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır. Hem işbirliği alanlarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Yeni projeleri masaya yatıracağız ve uluslararası problemleri konuşacağız.

(Doğalgaz konusu) Türkiye'nin entegre bir enerji politikası vardır. Azerbaycan'la yürüttüğümüz enerji birliği Rusya'dan bağımsız olarak zaten devam ediyor. Yaşananları Aliyev ile kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğini artırmak için temaslarda bulunacağız.

" O bölge bütün ülkeler tarafından izleniyor, IŞİD'le gizli bir ticaret mümkün değil"

(IŞİD petrolü) ABD'den bizi teyit eden açıklamalar geldi. Son 1 haftada Rus medyasındaki açıklamalar bana soğuk savaş yıllarını hatırlattı. Sürekli yalan üretir, kendileri inanırdı. Bunlara Pravda yalanları denirdi. Nihayet bütün sorunları örtmek için bu propaganda makinesini üretirlerdi, şimdi tekrar bu gündeme geldi. Sovyetik propaganda makinasının yalanlarına kimse inanmaz. DAEŞ'ten biz petrol alacağız da, onu satacağız da.. Böyle bir şeyin tartışılması bile abes. O bölge bütün ülkeler tarafından izleniyor. Gizli bir ticaretin imkanı yok. Aksine DAEŞ'in Suriye rejimi ile girdiği kirli işbirliği hakkında onlarca delil var. DAEŞ'i besleyen ana kaynak Suriye rejimidir.

"Suriye sınırını tümüyle kapatırsak mültecileri ne yapacağız?"

Suriye sınırını tümüyle kapatırsak mültecileri ne yapacağız? 98 km sınırımız DEAŞ denetiminde gözüküyor. Fiziki engeller oluşturuluyor, sinyal sistemiyle kontroller sağlanıyor. Bu 98 km’de DEAŞ’ın söküp atılması için her türlü çalışmayı sürdürüyoruz. Karşı tarafta otoritenin olmadığı yerde sınır güvenliğini korumak zor.