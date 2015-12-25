Davutoğlu: Asgari ücrette bütün yükü biz karşılayamayız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, işçi ve işveren temsilcilerine, “İşçi ve işveren bir tek konuda anlaşmış. O da asgari ücretten kaynaklanan bütün yükü bizim üstlenmemiz yönünde. Ancak bütün yükü biz karşılayamayız” mesajını verdi.

Davutoğlu, önceki gün yapılan Çalışma Meclisi’nin basına kapalı bölümünde, tarafları dinledikten sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Davutoğlu’nun asgari ücretle ilgili açıklamaları arasında, tamamlanan bütçe çalışmalarıyla birlikte asgari ücrette verilecek desteklerin kısa süre içinde büyük ölçüde netleşeceği de yer aldı.

Davutoğlu, kıdem tazminatı ve taşeronlarla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verdi. İşçi sendikalarının kıdem tazminatıyla ilgili olarak, “O bizim kırmızı çizgimiz” açıklamalarını anımsatan Davutoğlu, “Kırmızı çizgileriniz olmasın, gelin herşeyi konuşalım” dedi.

Taşeronlukla ilgili bir çalışma yapılacağını ve asıl işi yapanların kadroya alınacağını, yardımcı iş yapanların ise toplu sözleşme haklarından yararlanarak çalışmaya devam edeceğini de belirten Davutoğlu, “Taşeronlaşma istismara dönüşmüş” saptamasında bulundu.