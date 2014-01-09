Suriye'nin kuzeyinde muhalefet güçlenince, Irak Şam İslam devleti ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ahmet Davutoğlu, “Ne zaman Suriye'nin Kuzeyi'nde muhalefet güçlendi, Irak Şam İslam Devleti o zaman ortaya çıktı. Perde gerisinde bunlarla rejim arasında ortaklık var. Bunlar (radikal unsurlar Suriye'de) o kadar yanlış yöntemler uyguluyorlar ki rejimi ehvenişer denilecek noktaya getiriyorlar."

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasının satırbaşları şu şekilde;

“Muhalefet olarak gördüklerini terörle suçluyorlar, o terör tehdidini bastırmak için daha büyük bir şiddet uygulama konusunda meşruiyet kazanmış oluyorlar, bu durum da çatışmaları körüklüyor.”

“Türkiye'ye dönük bir psikolojik harekat yapılıyor sanki Türkiye silahlı grupları destekliyormuş gibi.”

“Suriye rejimi unsurları, PYD unsurları, El-Kaide unsurları bizim için güvenlik riski oluşturan faktörlerdir. Tüm yabancı unsurlar, Suriye'den çıkmalı.”

“Ne zaman Suriye'nin Kuzeyi'nde muhalefet güçlendi, Irak Şam İslam Devleti o zaman ortaya çıktı. Perde gerisinde bunlarla rejim arasında ortaklık var. Bunlar (radikal unsurlar Suriye'de) o kadar yanlış yöntemler uyguluyorlar ki rejimi ehvenişer denilecek noktaya getiriyorlar."

"Bizim tutumumuz gayet açık, muhalefetin Cenevre-2 Konferansına katılmasını istiyoruz. Suriye muhalefetinin Cenevre-2'ye katılacağını tahmin ediyorum ama uluslararası toplum da (rejimin saldırıları durdurması konusunda) üzerine düşeni yapmalı. İran'ın Cenevre-2'ye katılmasını da doğru buluyoruz. İran'ın da Cenevre-1'de alınan kararları kabul etmiş olması lazım.”

"Uluslararası toplum diye bir toplum varsa, bu toplumun varoluş ispatını kaybettiği yer Suriye'dir. Bütün yüzyılın en büyük insani kaybının yaşandığı Suriye'de BM tavır alamıyor. BMGK'ya ne zaman ihtiyacımız var, bugün yoksa... Karar alma kabiliyeti olmayan bir örgütün uygulama kabiliyeti kalmaz.”

Irak

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'taki Türk şirketlerinin ve vatandaşlarının, bu ülke içindeki çatışmalardan zarar görmemesi için gerekli her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Almanya'yı kaygıyla takip ediyoruz

Davutoğlu, Hamburg'daki "tehlikeli bölge" uygulamasına ilişkin "Böyle bir uygulama kaygı verici. Özgürlüklerin tüm Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da da evrensel standartlarda kullanılması önem taşıyor. Gelişmeleri kaygıyla takip ediyoruz" dedi.