İşte hükümetin Doğu ve Güneydoğu için hazırladığı yardım paketi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, operasyonların sürdüğü ve sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği bölge için hükümet olarak hazırladıkları yardım paketini açıkladı. Davutoğlu, paket kapsamında "Vatandaşlarımız vergi ve sigorta primlerini mayıs sonuna kadar ödeyebilecekler. Zarara uğrayan esnaf 3 aylık beyannamelerini Ağustos'a kadar ödeyebilecek" dedi. Davutoğlu, "Başta Silopi ve Cizre olmak üzere öğretmenlerimizi sokağa çıkma yasağı kalkana kadar izinli saydık" ifadesini kullandı.

HDP'nin, Diyarbakır Sur İlçesi'nde yanan Kurşunlu Camisi’nin (Fatihpaşa Camisi) asker tarafından havadan bombalandığı iddiasına cevap veren Davutoğlu, "Adını Hz. Peygamber'den alan bir ordunun neferleri hiç camiye bomba gönderir mi?" diye konuştu..

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, "Diyarbakır Sur'daki Kurşunlu Camisi havadan bombalandı. Sur'daki gençlerin uçağı, helikopteri mi var?" demişti.

AB ile yürütülen müzakereler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Davutoğlu, "AB liderleri ile yaptığım görüşmelerde süreçte önemli ilerlemeler sağladık. AB ile 17. fasıl açıldı. Önümüzdeki dönemde de 5 kritik fasılın açılması için müzakerelerimizi sürdürüyoruz. AB normları bizim de değerlerimizdir. Biz bu değerleri ülkemiz ve milletimiz için önemsiyoruz. AB'nin geleceği biz olmadan tayin edilemez" dedi.

AKP grup toplantısında konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir daha hiçbir el kalkmasın diye önlem aldık almaya da devam edeceğiz. Barzani'yle dostane ilişkileri ileriye götürecek adımları attık. 2016 eylem planını sizlerle paylaştık. AK Parti söz verdi mi sözünü tutar. Sözümüz senettir diyerek işbaşı yaptık. Lisans öğrencilerinin 330 lira olan burslarını yılbaşında 400 lira yapma kararı aldık öğrencilerimize hayırlı olsun. Biz söyleriz söylediğimizi de eksiksiz yaparız Allah'ın izniyle."

"AB liderleri ile yaptığım görüşmelerde süreçte önemli ilerlemeler sağladık. AB ile 17. fasıl açıldı. Önümüzdeki dönemde de 5 kritik fasılın açılması için müzakerelerimizi sürdürüyoruz. AB normları bizim de değerlerimizdir. Biz bu değerleri ülkemiz ve milletimiz için önemsiyoruz. AB'nin geleceği biz olmadan tayin edilemez.

"Ara Güler'i Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını çekti diye linç etmeye kalkıştılar"

Hamas lideri Meşal ile görüşmemizde her zaman ve her zeminde Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ettik. Aziz Sancar Hoca'mızla görüştük. Bir üzüntümüzü belirtmek isterim. Sosyal medyada çıkan bazı yorumlar hem Aziz Hoca'yı hem de bizi üzdü. Aziz Hocamızı arzu ettikleri kalıba sığdıramayanların tahammülsüzlüğü nezaketsizliktir. Aynı tutumu aynı çevreler Ara Güler için de sergilendi. Ara Güler'i Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını çekti diye linç etmeye kalkıştılar. Bu nasıl bir tahammülsüzlüktür, anlamak mümkün değil.

Sanayi üretiminin 4. çeyrek büyümeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 7 Haziran ve 1 Kasım sürecini ekonomik zarar görmeden geçirdik. Kasım ayında kurulan şirket sayısı aynı ayın geçen yılına göre yüzde 11 arttı.

7 Haziranda paniğe kapılsaydık ekonomimiz bugünkü gibi sağlam olmazdı.

Bundan sonra AK Parti Türk siyasetinin içindeyken hiç kimse kaos ve kriz beklentisi içinde olmasın. Biz buna izin vermedik ve vermeyeceğiz. 258 milletvekili ile göstermediğimiz zaafı 317 milletvekilli mevcut iktidarımızda asla göstermeyiz.

"Seçimleri kazandık rehavete girmedik"

Geçtiğimiz hafta Gençlik Kongremizi gerçekleştirdik. Bakınız bizim en dinamik en genç kadrolarımızda bile yenilenmeyi ön planda tutan bir kuralımız var. Seçimleri kazandık hiçbir rehavet içine girmedik. Diğer partiler iç çekişmelerle kurultay yapar mıyız tartışmalarına girmişken, AK Parti hiçbir sıkıntı yaşamadan yoluna devam ediyor. AK Parti grubu adına yeni Gençlik Kolları yönetimine başarılar diliyorum.

Son 14 yılda büyük adımlar attık. Bu adımların hedefine ulaşması bu hareketin gençliğe yaslanmasından kaynaklanmaktadır. Davamız hukuk, adalet ve demokrasi davasıdır. Türkiye'nin hakettiği seviyeyi yakalaması için yapacaklarımız henüz bitmedi. Biz her zaman muhalefetle bir saygı çerçevesinde ilişkilerimizi yönetmek istiyoruz ama onlar maalesef bu tutum içerisinde değil.

Kapımız şer odaklarına karşı mücadele eden herkese açıktır. Kimseyi yok saymayız. Hükümet muhalefet demeden ülkemiz için omuz omuza vermeliyiz. Bu Meclis'te siyaset yapan tüm partiler hükümetimizi şikayet edebilir ancak bizi dış ülkelere şikayet edip işbirliği içine giren muhalefet milletvekilleri var. Halkını kandırma çabası içinde olanlar var.

Teröre destek verenelerin yalanları hiç bitmiyor. Halkın zihnini bulandırmaya çalışıyorlar.

"HDP neden şimdi Moskova'ya gidiyor?"

Neden HDP'liler 1 sene önce değil de şimdi Rusya ile kriz yaşadığımız bir dönemde Moskova'ya gidiyorlar. Bunlar Türkiye'nin karşısında kim varsa onlarla işbirliği yapmayı ahlak edinmişler.

Maalesef yalan ve iftira konusunda muhalefetin küçüğü de büyüğü de aynı tutum içerisinde. Kaç gün geçti hâlâ bu sarin gazı iddiasını getiren CHP'li milletvekili hakkında bir girişimde bulunmadı. Kimin Türkiye ile sorunu varsa bunlar onlarla dost.

"Esnafımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız"

Terör sebebiyle ellerinde tek bir bavulla yola düşen insanlarımızın, işyerlerini açan esnafımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Dün Bakanlar Kurulu'nu da bu konuyu etraflıca masaya yatırdık ve gerekli talimatları verdim. Valilierimiz vatandaşlarımızla irtibata geçerek ihtiyaçlarını karşılayacak.

Sur başta olmak üzere terör nedeniyle birçok esnafımız büyük kayıplar yaşadı. Bu kayıplar devletimiz tarafından karşılanacaktır. Vatandaşlarımız vergi ve sigorta primlerini mayıs sonuna kadar ödeyebilecekler. Son yıllarda terör örgütünün eğitim ve öğretime yönelik saldırıları dikkat çekiyor. Çok sayıda kullanılamaz hale getirildi. Eğitim dönemi sabote edilmeye çalışıldı. Bu yıl da çocuklarımızın eğitimini engelleme çabaları karşısında tedbirler aldık. Çocuklarımızın geleceğini karartmak isteyenler karşısında bizi bulacaktır. Başta Silopi ve Cizre olmak üzere öğretmenlerimizi sokağa çıkma yasağı kalkana kadar izinli saydık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin can güvenliği sağlandıktan sonra eğitim süreci tekrar başlayacak. Esnaf 3 aylık beyannamelerini Ağustos'a kadar ödeyebilecek

Rus hava kuvvetlerinin 20 Aralık'ta İdlib'e düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Şimdi buradan Rusya'ya sesleniyorum; sizin Suriye'deki mevcudiyetinizin sebebi nedir? Neden sivilleri ve masum insanları bombalıyorsunuz? Kim Suriye halkını bombalarsa onun karşısındayız. Rusya Sovyetik palavralar ve Sovyetik iddialardan vazgeçerek diğer halklara mantıkla yaklaşmalıdır. Suriye halkının her derdine deva olmaya devam edeceğiz.

"Türkiye İsrail'e özür dileten ilk devlettir"

DAEŞ'in Başika'daki eğitim kampına yönelik saldırıları Musul'daki adımlarımızın doğru olduğunu gösterdi. İlave olarak gönderilen askerlerin yeniden konuşlandırılması söz konusu olmuştur. Terör tehdidi olduğu sürece orada teyakkuza devam edeceğiz. İsrail'le ilişkilerimizin kesilmesi Mavi Marmara ile ilgilidir. Orada masum insanlarımız şehit edilmiştir. İsrail'e 3 şartımız olduğunu açıkladık. İsrail özür diledi ve 1. şart yerine getirildi. Bu özür beyanı açık ve net bir şekilde yerine getirilmiştir. Türkiye devleti İsrail'e özür dileten ilk devlet olma onurunu yaşamıştır. İsrail'le görüşmeler olumlu bir şekilde gidiyor ama henüz nihai bir sonuç yok. Bizim pozisyonumuz neyse aynen devam edecektir. Türkiye hem tazminat hem de Gazze'ye ablukanın kaldırılması konusunda ısrarlıdır. Türkiye ilk defa mazlum milletlerin tekrar umudu olmuştur. Hiçbir mazlumu kaderine terk etmedik ve etmeyeceğiz. Bugün dünyada en mazlum halk Filistin halkıdır. Kudüs'ün başkent olduğu özgür Filistin devleti kuruluncaya kadar bu desteğimiz devam edecek. 2012'de Gazze İsrail tarafından bombalandığında ben de Gazze'deydim. O şehit aileleriyle birlikte o acıyı paylaşan ve gözyaşlarına boğulanlar arasında ben de vardım.

Daha 3 ay önce Filistin bayrağı BM'de göndere çekildiğinde biz en ön sıralardaydık. Mahmut Abbas ile yan yana durduk. Mahmud Abbas bana o gün "Bizi destekleyen tek ülke olan Türkiye'yi asla unutmayacağız" dedi. Değerli dostum Meşal'le yaptığımız görüşmede son gelişmeleri masaya yatırdık. Filistin'in Gazze'yi üzecek hiçbir adımı atmayız. Ama onların yararına olacak her girişimi de yaparız. İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımlar da bu doğrultudadır."