Davutoğlu: AK Parti 7 Haziran'da tek başına iktidar olmazsa, istifa edeceğim

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Hatay'da düzenlediği mitingte konuştu. Konuşmasında, Suriye'de yaşananlara ve Suriye'den gelen göçmenlere sık sık değinen Davutoğlu, "Siz Hataylılar gelen mazlumlara siz kucak açtınız. Alınlarınızdan öpüyorum. Siz Hataylılar siz insanlık dersi verdiniz. Hem Esed'e hem dünyaya hem de Kılıçdaroğlu'na insanlık dersi verdiniz" ifadelerini kullandı.

İngiltere seçimleri sonrasında istifa eden muhalefet liderlerine de dikkat çeken Davutoğlu, "İngiltere'de seçimi kaybeden üç muhalefet lideri de istifa etti. Ben buradan, Hatay'dan meydan okuyorum. Eğer AK Parti 7 Haziran'da en güçlü parti olarak çıkmazsa, tek başına iktidar olmazsa, ben açıklıyorum 8 Haziran'da istifa edeceğim. Bahçeli 12 seçim kaybetti, Kılıçdaroğlu da kaybetti. 8 Haziran'da istifa edip bırakıp gidebilirler mi?" dedi.

'Suriye'de zulüm ve katliamlar yaşandı, kapımıza kim geldiyse mazlum olarak sahip çıktık'

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şuy şekilde:

- Hatay birlik ve beraberliği korumaya devam edecekmiyiz? Aramıza fitne sokmaya çalışanlara ders verecek miyiz? Siz barışın en güzel timsallerisiniz.

- Bu ateş çemberi içinde demokrasisi ve birliğiyle ayakta olan tek ülke Türkiye'dir. Darbelere son verdik mi? AK Parti birlik ve vahdet demektir. Başörtülü kardeşlerimiz meclise girdi mi? Hatay'dan yüksek sesle bizi kimse ayıramaz. Biriz, beraberiz, iriyiz demeye var mısınız?

- Suriye'de zulüm ve katliamlar yaşandı. 400 bin kardeşimiz şehit edildi. 5 milyon Suriyeli ülke dışına kaçtı. Hiçbir zaman ayrım yapmadık. Kapımıza kim geldiyse mazlum olarak sahip çıktık. Sen Türkmen misin, Kürt müsün, Sünni misin diye sormadık. Müslüman veya Hristiyan mısın diye sormadık. Mazlumu zalime teslim etmedik.

'Hem Esed'e hem dünyaya hem de Kılıçdaroğlu'na insanlık dersi verdiniz'

- Siz Hataylılar gelen mazlumlara siz kucak açtınız. Alınlarınızdan öpüyorum. Siz Hataylılar siz insanlık dersi verdiniz. Hem Esed'e hem dünyaya hem de Kılıçdaroğlu'na insanlık dersi verdiniz. Allah sizden razı olsun Hataylılar. Habib-i Neccar'ın huzuruna çıkarsın Allah'ım sizi. Tamam Kılıçdaroğlu'nun kalbi mühürlenmiş. Ama Bahçeli'ye Türkmenleri sordum. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na "Türkmenler'i veremezsin" diyemedi.

- Suriye halkının gerçek temsilcileri Şam'a oturduğunda Türkiye ile Suriye arasında sınır olmayacak.

-CHP'nin Hatay'daki liste başı Esed'e şarkı yazan bir adam. Hatay bunlara oy verir mi? Esed'e şarkı yazanlar Esed'in yanına gitsinler. Zalimlerle hesabımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay'ı Türkiye'ye bağlarken, Hatay politikası için "Hatay bizim namusumuzdur" demişti. Buradan bir kez daha haykırıyorum. Hatay bizim namusumuzdur, namusumuzdur. Bölgeyi korumaya ve barış alanı yapmaya hazır mısınız?

- İngiltere'de seçimi kaybeden üç muhalefet lideri de istifa etti. Ben buradan, Hatay'dan meydan okuyorum. Eğer AK Parti 7 Haziran'da en güçlü parti olarak çıkmazsa, tek başına iktidar olmazsa, ben açıklıyorum 8 Haziran'da istifa edeceğim. Bahçeli 12 seçim kaybetti, Kılıçdaroğlu da kaybetti. 8 Haziran'da istifa edip bırakıp gidebilirler mi?