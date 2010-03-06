Davutoğlu: AİHM kararı tarihi

T24 - AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın Cordoba kentinde düzenlediği, "Gyminch" olarak adlandırılan gayriresmi AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Orta Doğu ve Balkanlar konularında görüş alış verişinde bulundu.



Temaslarıyla ilgili Türk basınına değerlendirmede bulunan Davutoğlu, Batı Balkanlardaki son gelişmelerle Bosna Hersek ve Kosova konularının ele alındığını belirterek, "Hemen hemen tüm ülkeler Türkiye'nin yürüttüğü aktif Balkan politikasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler" dedi.



'Ortadoğu'daki sorunlar diyalogla çözülebilir'



AB dışişleri bakanları ile temasları sırasında Ortadoğu sorunuyla ilgili karşılıklı görüşlerin dile getirildiğini kaydeden Davutoğlu, iki gün önce Mısır'da Arap Birliği ile yaptığı görüşmelerde de, Ortadoğu'da müzakere sürecinin bir an önce başlatılmasını söylediklerini hatırlattı.



Davutoğlu, "Biz, Orta Doğu'daki sorunların ancak ve ancak diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu diyalog kapılarını açmak için Türkiye elinden geleni yapacak. Son dönemde AB'nin daha aktif bir rol üstlenmesi doğru bir gelişmedir. AB daha fazla katkı sağlayabilir. Bu çerçevede onlar, bizimle yakın ilişkide olmak istiyorlar. Yakın görüşlerimizi paylaşacağız" dedi. Davutoğlu, bu kapsamda ileride AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile de bir görüşmesi olacağını söyledi.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bu akşam Almanya'dan Suriye'ye geçeceğini ve yarın sabah (7 Şubat 2010) Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile ikili görüşeceğini belirterek, Suriye-İsrail ilişkileri dahil tüm Orta Doğu konularını kapsamlı olarak ele alacaklarını kaydetti.



'AİHM'nin kararı tarihi'



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili vermiş olduğu karar hakkında da bir değerlendirmede bulunan Davutoğlu "Tarihi bir karardır, bunun çok iyi anlaşılması lazım. Böylece mülkiyet konularında KKTC'deki taşınmaz mal konusunun, uluslararası hukuki geçerliliği olan bir mekanizma olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Mülkiyet konusundaki başvuruların KKTC'deki süreçten önce AİHM'de ele alınmaması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Bu da başlı başına önemli bir ilerlemedir" şeklinde konuştu.



AİHM'nin kararının Kıbrıs'ta tarafların yürüttüğü müzakere sürecini "kolaylaştırıcı ve olumlu bir rol oynaması gerektiğini" ifade eden Dışişleri Bakanı, "Zaten müzakere sürecinde yönetimle ilgili konularda belli bir aşamaya gelinmişti. Artık mülkiyet konusunun daha adil bir çözüme ulaşması açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır. Biz bunu taktirle karşılıyoruz. Ayrıca KKTC'nin hukuki egemenlik kullanabildiği AİHM tarafından tescil edilmiştir, bu da çok önemli gelişmedir. KKTC'ye karşı bu zamana kadar açılan davaların bir anlamda ne kadar hukuki zeminden yoksun olduğunu ortaya koyuyor. Bundan sonra artık KKTC taşınmaz mal komisyonu yetkili hale gelmektedir" ifadelerini kullandı.



Başbakan Erdoğan'ın mayıs asyında Yunanistan'a gitmesi planlanıyor



Davutoğlu ayrıca, bugün Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri Druças ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, "Kendisiyle Londra'da kapsamlı bir görüşme yapmıştık. Orada aldığımız kararları burada gözden geçirdik. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında atılacak adımları ele aldık" dedi.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "Kısa zamanda dışişleri bakanlıkları arasında komite toplantısı yapılacak ve iki ülke arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek. Daha sonra Druças'ın Türkiye ziyareti söz konusu ve mayıs ayı gibi de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a ziyaretini planlıyoruz" açıklamasıyla sözlerini tamamladı.

