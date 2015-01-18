Davutoğlu açıkladı; gece uçuş kapasiteli ambulans geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün devrim mahiyetinde bir adım daha attıklarını belirterek, "İlk defa gece uçuş kapasitesine sahip ambulans helikopterimizi devreye sokuyoruz. Dünyada sadece 13 ülkede olan bir kapasite. Sadece 13 ülkede var, bir de Türkiye'de var" dedi.

Sahil Dolgu Sahası'nda düzenlenen törende, sağlık bakanlığı Ambulans Dağıtım Töreni ile Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışını gerçekleştiren Davutoğlu, annesini 3 yaşındayken Konya'nın köyünden doktora yetişemediği için kaybettiğini anlattı.

Davutoğlu, "Konya'nın merkezine yetişememiş bir annenin evladı olarak, işte bu Türkiye ile gurur duyuyoruz ve bütün vatandaşlarımıza şu taahhütte bulunuyoruz; inşallah bundan sonra her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ülkemizin neresinde olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun karlı bir yerdeyse kar paleti taşıyan ambulanslarla dağlarda bayırlardaysa oraya ulaşacak helikopterlerle uzaklardaysa onları getirecek uçaklarla ambulans uçaklarla sağlık hizmeti görecekler" diye konuştu.

Bugün devrim mahiyetinde bir adım daha attıklarını dile getiren Davutoğlu, "İlk defa gece uçuş kapasitesine sahip ambulans helikopterimizi devreye sokuyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünyada sadece 13 ülke olan bir kapasite. Sadece 13 ülkede var bir de Türkiye'de var" dedi.

Davutoğlu, bunun özledikleri, 2003'te hayal bile edilmesi mümkün olmayan hedeflere ulaşmış kudretli ve şefkatli bir Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tekirdağlılar bütün bunlar sizin için. Bunların hepsi sadece vatandaşlarımızın sağlığı sıhhati için. 2002 yılında toplam bütçemiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplam bütçesi 119 milyar Türk lirasıydı. Şimdi 486 milyar ama daha önemlisi sadece sağlığa ayırdığımız bütçe 81 milyar Türk lirası. Yani 2002 bütçesinin bütünü kadar 2015 bütçesine sadece sağlığa kaynak ayırabilen kudretli bir Türkiye var. Şimdi böyle bir ülkeyle gurur duyulmaz mı?"