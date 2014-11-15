Davutoğlu: ABD, Esad konusunda Türkiye'nin tezine yaklaşıyor

G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Avustralya’da bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Barack Obama’nın ‘Esad devrilmeden IŞİD devrilmez’ şeklinde özetlenen strateji değişikliği için ‘Bizim tavsiye ettiğimiz entegre stratejiyi yansıtıyor’ dedi. Davutoğlu, “Türkiye’nin tezlerine yaklaşılıyor diyebilir miyiz?” sorusuna “Kesinlikle, kesinlikle” karşılığını verdi.

Davutoğlu, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Avustralya’nın Brisbane kentinde basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu’na Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Obama ile görüşecek

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, ABD Başkanı Obama’nın Suriye’de Esad rejimine yönelik politikalarında strateji değişikliğine gittiğine dair sözlerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, “Haberi ben de gördüm. Yarın (bugün) Obama ile de görüştüğümde mutlaka o konuları ele alırız. Haberin muhtevasına bakıldığında doğru bir muhteva. Doğru bir yaklaşımı yansıtıyor. Biz en başından itibaren Suriye konusunda daOrtadoğu bölgesi konusundaki gelişmelerle ilgili olarak da entegre bir strateji, bir bütünlük içinde strateji tavsiye ettik, hep onu öne çıkardık” dedi. Davutoğlu’nun Obama ile bugün öğlen yemeğinde bir araya geleceği belirtildi. Davutoğlu, toplantıda özetle şunları söyledi:

'Biz de kabul etmeyiz'

Son aylarda IŞİD’in yol açtığı tehdit dolayısıyla belli bir odaklanma söz konusu. Uluslararası terör bütün ülkelere ve Türkiye’ye de tehdittir. Türkiye kıyısında herhangi bir terör yapılanması istemez. 2013 Mart’ında IŞİD ilan edildi. Ondan önceki yıllarda yoktu. Nereden, hangi şartlarda bu terör yapılanması doğdu? Esed rejiminin işlediği insanlık suçlarını ve ortaya çıkardığı siyasal boşluk alanında. Suriye’ye kapsamlı bir çözüm bulunmazsa bugün IŞİD gider, yarın başka isimler başka bir örgüt gelir. Bütün bu şartların sorumlusu Esed rejiminin baskıcı tutumudur.

Türkiye'nin tezleri

Kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç vardır. Bu kapsamlı stratejinin esası da Suriye’de de Ortadoğu’da da meşruiyetini halktan alan ve herkesin katılarak kendini güvende hissettiği siyasal dönüşümün gerçekleşmesidir. Suriye için bu acil önem taşımaktadır. Türkiye’nin tezlerine yaklaşılıyor.

'Etrafımız ateş çemberi'

Başbakan Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın “Bedelli çalışması Başbakan’da” sözü hatırlatıldığında “Mümkün olduğu kadar daha profesyonel bir yapılanmaya, silahlı kuvvetlerimizde gitme ihtiyacı var. Etrafımızda bir ateş çemberi var. Çok ciddi bir güvenlik riski ortamında bulunuyoruz. Bu birikmiş sayıları artık yüz binleri bulan verimli askerlik yapma çağını geçmiş vatandaşlarımıza çözüm bulunması noktasında değerlendirmelerimiz sürecek” dedi.

'G-20’nin yapısı değişmeli'

Türkiye’nin dönem başkanlığında G-20’nin yapısında bir değişiklik yapılarak, siyasi konuların ön plana çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda Davutoğlu, “G-20’nin yapısal anlamda siyasal sorunlarla ilgilenmesi konusunda prensipte bunun doğru olduğu kanaatindeyiz. Hiçbir ekonomik sorun, siyasal sorunlardan ayrıştırılamıyor. Bizim de içinde olduğumuz bazı ülkeler, gerektiğinde siyasal sorunları da ele alması gereken bir yapı olarak öngörüyor” dedi.

‘İstifayı ben takdir ederim’

Başbakan Davutoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın istifa edebileceği mesajı verdiği haberler sorulduğunda şu cevabı verdi:

“Muhalefetin ısrarlı bazı eleştirileri ve talepleri üzerine Enerji Bakanımız da son derece sorumluluk duygusu içinde siyasi etik bakımından örnek olması gereken bir cevap vermiştir. Ama bakanlarımızın performansları ve istifa edip etmeyeceği muhalefetin işi değildir.

Taner Yıldız’ın Enerji Bakanlığı döneminde neler yapılmış olduğunu şimdi Başbakan olarak ama daha önce kabine arkadaşı olarak, yan yana oturan kabine arkadaşı olarak en iyi takdir edecek olan benim. Muhalefetin görüşüne de ihtiyacımız yok.

Onlar önce seçimlerde yenilgi ardına yenilgi yaşaması sonrasında niye kendilerinin böyle bir etik davranış sergilemediklerini sorgulamaları lazım. İş güvenliği konusunda Türkiye’nin belki de Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı reform paketini açıkladık. Dolayısıyla kimin ihmali olduğu, eksiği olduğunu benden daha iyi takdir edecek kimse yok.”