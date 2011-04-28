-DAVUTOĞLU, ABBAS'I ARADI ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı arayarak, El Fetih ile Hamas arasında varılan anlaşmaya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Davutoğlu, Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde ulusal uzlaşı hükümeti ile ilgili son gelişmeleri ele alarak, bir anlaşmaya varılmasından duyduğu memnuniyeti iletti. Türkiye, bugüne kadar Filistin'de iki tarafla da temas kurmuş ve bu temaslarda uzlaşma telkininde bulunmuştu. El Fetih ile Hamas arasında birliği yeniden sağlamaya yönelik ön anlaşmanın bugün Kahire'de imzalandığı bildirilmişti.