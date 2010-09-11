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DAVUTOĞLU, AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINDA BRÜKSEL (A.A)

11 Eylül 2010 16:24

-DAVUTOĞLU, AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINDA BRÜKSEL (A.A) - 11.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB dışişleri bakanlarının "Gymnich" tipi gayrıresmi toplantısına katıldı. Adını ilk toplantıya ev sahipliği yapan Almanya'nın Gymnich Şatosu'ndan alan toplantı, her dönem başkanlığında bir kez yapılıyor. Bu arada Davutoğlu, dönem başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde, bölgesel ve uluslararası konularda AB ile stratejik diyaloğu içeren toplantı marjında ikili temaslarda bulundu. Davutoğlu, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Steven Vanackere, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt'le ikili görüşmeler yaptı. Danimarka ve Bulgaristan dışişleri bakanlarıyla da biraraya gelecek olan Davutoğlu, temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

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