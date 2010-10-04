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Yaşam

DAVUTOĞLU AA SERGİSİNİ AÇTI ANKARA (A.A)

04 Ekim 2010 23:55

-DAVUTOĞLU AA SERGİSİNİ AÇTI ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Pakistan'daki sel felaketinin ardından AA muhabirlerinin bölgede çektikleri fotoğraflardan oluşan sergiyi açtı. Sergi, Davutoğlu'nun himayesinde Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin Pakistan'a yardım amacıyla verdiği yemek öncesinde Sheraton otelinde açıldı. Serginin açılışında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi de bulunarak, Bakan Davutoğlu ve eşinin sergiyi gezmesi sırasında fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Serginin açılışına, Davutoğlu'nun yanı sıra Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Tarım Bakanı Mehdi Eker, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan ile çok sayıda milletvekili ve yabancı diplomat ile basın mensupları katıldı. Sergide AA foto muhabirlerinin bölgede çektikleri toplam 41 fotoğraf yer alıyor.

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