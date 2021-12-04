Davutoğlu, 50 yıl önceki gazete manşetini paylaştı: Paradan altı 0 attıktan sonra yine doların 15 lira olacağı günlerin korkusuyla yaşatıyorsunuz milleti!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milliyet gazetesinin 1970 yılındaki "1 dolar 15 lira oldu" manşetini paylaşarak, iktidara tepki gösterdi.

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolar/TL kuru, 13.70 seviyesinde seyrederken, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan konuyla ilgili olarak paylaşım geldi.

Twitter'dan Milliyet'in 1970 yılında doların 15 lira olduğuna dair manşetini paylaşan Davutoğlu, "50 yıl sonra, hem de paradan altı 0 attıktan sonra yine Dolar’ın 15 TL olacağı günlerin korkusuyla yaşatıyorsunuz milleti! Parayı pul, çalışanı köle yapan modelinizi de alıp gidin!" ifadesini kullandı.

Türk Lirası, bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül, Ekim ve Kasım aylarında piyasaların beklentisinin aksine toplamda 400 baz puan faiz indirimine gitmesi, TL'deki değer kaybını hızlandırdı.

Enflasyonun yüzde 20'ye yakın olmasına rağmen TCMB'nin faizleri yüzde 15 seviyesine çekmesi, TL üzerindeki baskıyı artırıyor.

Dolar/TL kuru ilk defa 12 Kasım Cuma günü 10 seviyesinin üzerine çıktı. Kasım ayında Türk Lirası dolara karşı yüzde 11 değer kaybederek Bloomberg'in verilerine göre en kötü performans sergileyen gelişmekte olan ülke para birimi oldu.