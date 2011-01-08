-DAVUTOĞLU: "YUNANİSTANIN GRÜŞLERİ BİLİNEN GÖRÜŞLERİDİR" ERZURUM (A.A) - 08.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun dün dile getirdiği görüşlerin Yunanistan'ın bilinen görüşleri olduğunu söyledi. Erzurum'da Üçüncü Büyükelçiler Konferansı'nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin Yorgo Papandreu'nun "Ege'deki uçuşlar, Kıbrıs ve azınlıklar" konularındaki söylemleriyle ilgili mesajların herkesi şaşırttığını belirtilmesi üzerine Davutoğlu,, komşular arasında bu şekilde farklı görüşlerin ve pozisyonların olabileceğini ifade etti. Komşu ülkelerle ilişkileri en üst düzeye çıkarmak ve bu ihtilafları minimize ederek sorunsuz bir hale getirme politikasını sürdürmeye kararlı olduklarını dile getiren Davutoğlu, "Bu kararlılık çerçevesindedir ki; bütün komşularımızla ilişkilerimizi geliştiriyoruz ve Sayın Papandreu'nun Üçüncü Büyükelçiler konferansına katılımı bizim açımızdan da onun açısında da karşılıklı bir iyi niyet jesti niteliği taşır ve aramızdaki ilişkilerin psikolojik eşikleri aşmak bakımından ne kadar doğru bir zeminde seyrettiğini gösterir" diye konuştu. Papandreu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Erzurum'da kendilerine katılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Davutoğlu, Yunan Başbakanının stadyumda ve konferansta yaptığı konuşmalarda verdiği mesajların bütününe bakıldığında dostluk ve işbirliği mesajlarının ağırlıklı olduğuna işaret etti. Davutoğlu, "Bahsettiğiniz konulardaki görüşleri ise Yunanistan'ın bilinen görüşleridir. Bu konular karşısında bizim görüşlerimiz de çok açık bir şekilde bilinmektedir. Ve Sayın Başbakanımız da bunu bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. Bir pozisyonu tabii ki karşı tarafa, hele hele Türkiye'ye dayatmak mümkün değildir. Karşılıklı pozisyonlarımız biliniyor" diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın geçen yılki Atina ziyaretinde de karşılıklı pozisyonların dile getirildiğine dikkati çeken Davutoğlu, bir anlamda bu pozisyonların dile getirilmesinin, bunların açık bir şekilde, kamuoyu önünde tartışılabildiğini gösterdiğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan'ın mevkidaşının görüşlerine karşı görüşlerini açık yüreklilikle ifade ettiğini söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu: "Şu olabilirdi; karşılıklı görüşmelerde bazı şeyler ertelenebilir, söylenmeyebilirdi ama tartışılabilir olması da karşı görüşlerimizin net olarak söylenebilmiş olması da bir açıdan tablonun ortaya konması ve müzakere bakımından da yeni olmakla birlikte bu anlamda fayda getirecek bir durum olur. Ama Türkiye'nin pozisyonları bellidir, gerek Kıbrıs konusunda, gerek Ege konusunda, gerekse azınlıklar konusunda ve karşılıklı muhaceretler konusunda... Balkanlardaki Türk muhacereti konusunda yaşanan sıkıntılar var. Hepimizin tarihinde, belleğinde canlı şekilde vardır. Bunları dostane bir üslup içinde dile getirmek önemlidir. Yine iki başbakanın sonraki basın toplantısında dile getirdikleri gibi, özellikle Sayın Başbakanımızın vurguladığı gibi, artık ilişkilerde yeni bir siyasi dil geliştirmek gerekiyor, bu yeni siyasi dilin geliştirilmesi esnasında bu tür karşılıklı olarak pozisyonların daha net ifade edildiği durumlar olur. Bundan sonra da olacaktır. Biz görüşlerimizin doğruluğundan tereddüt duymaksızın bu görüşlerimizi her zaman da dile getiririz. Başkası dile getirdiğinde de onu dinleriz, karşı görüşleri söyleriz. Komşular arasında bunlar, bu psikolojik atmosfer içerisinde devam edecektir. Nihai olarak bakıldığında bu konferansa katılımları da faydalı olmuştur, bu görüşlerin kamuoyu önünde Sayın Başbakanımız tarafından dile getirilmesi ve yeni bir siyasi dil gereği vurgulanması da önemlidir. Bu yeni siyasi dili birlikte keşfederek yürüyeceğiz, bu coğrafyada birlikte yaşayacağız. Karşılıklı olarak görüşlerimizi dinleyeceğiz ama ortak bir çabayla karşılıklı çıkarlarımıza ve ilkelerimize saygı göstererek yol almaya devam edeceğiz."