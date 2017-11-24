T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu "Şerif Mardin" sempozyumunda konuştu

Hakan KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, geçen yıl hayatını kaybeden akademisyen Prof

24 Kasım 2017 18:31

Hakan KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, geçen yıl hayatını kaybeden akademisyen Prof. Dr. Şerif Mardin anısına İstanbul\'daki özel bir üniversitede düzenlenen sempozyuma katıldı.
Sempozyumda konuşan Ahmet Davutoğlu, \"Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü\'nü kutluyorum. Bir talebesi olarak da böyle bir günde Şerif Mardin hocam hakkında konuşmak bir bakıma benim için de çok güzel bir tevafuk oldu. Hocam Şerif Mardin\'i de bu vesileyle de sadece bizim nesile yaptığı katkılar dolayısıyla değil, Türk düşünce hayatına yaptığı katkılar dolayısıyla bir kez daha rahmetle anıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde hoca-talebe ilişkisi bağlamında güzel örneklerin bundan sonra da devam edeceğine olan inancımı bir kez daha teyit etmek istiyorum\" dedi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KAYAHarun UYANIKDHAESKİ BaşbakanAK Parti Konya Milletvekili Ahmet DavutoğluProf DrMardinSempozyumdaAhmet DavutoğluGünüBirMardin hocamHocamTürkFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24