-DAVUTOĞLU: "MLADİÇ'İN YAKALANMASI ÖNEMLİ BİR ADIM'' YALIHÜYÜK (A.A) - 26.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sırp lider Ratko Mladiç'in yakalanmasının çok önemli bir gelişme ve ileriye dönük atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin El Fetih ile Hamas yetkililerinin Ankara'da bir araya geldiği yönündeki iddiaları sorması üzerine Bakan Davutoğlu, El Fetih ile Hamas arasındaki uzlaşı görüşmelerinin başarıyla tamamlandığını ve bu görüşmelere katkıda bulunduklarını söyledi. Davutoğlu, kendisinin de bu görüşmeler için Kahire'ye gittiğini anımsatarak, ''Uzlaşı faaliyetlerine katıldık, uzlaşı sağlandı. Şimdi hükümet oluşturma aşamasındalar. Karşılıklı olarak bu konu müzakere ediliyor. Biz, bu konuya desteğimizi her zaman ifade ettik. Ama spesifik olarak Ankara'da bu tarz bir görüşmenin şu aşamada yapılmasına ihtiyaç yok. Bizim katkımız her zaman var. Dolayısıyla El Fetih-Hamas uzlaşısını yakından takip ediyoruz ve her türlü desteği veriyoruz'' diye konuştu. -MLADİÇ 'İN YAKALANMASI- ''Sırp Lider Ratko Mladiç'in yakalandığı yönünde haberler var. Bu bilgi resmi bir kaynaktan doğrulandı mı?'' şeklindeki bir soru üzerine de Bakan Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Evet, doğrulandı. Sayın Tadiç'in bu konuda açıklamaları oldu. Gerçekten çok önemli bir aşama. Biz de bu konudaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bu gelişmeyi çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek arasında üçlü mekanizma çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkıda bulunmuştuk ve Sırp Parlamentosu bu çerçevede Srebrenitsa dolayısıyla bir özür beyanında bulunmuştu. Bütün bu gelişmeler bizim Balkanlardaki barış ve istikrar için önem taşıyor. Mladiç, Srebrenitsa ve Bosna'nın diğer bölgelerinde savaş suçu işlemiş ve bu konuda da uluslararası mahkemece suçlu bulunmuş bir insan. Mladiç'in yakalanması konusunda Sayın Tadiç hükümetinin gösterdiği bu çalışmayı takdir ediyoruz. Çok önemli bir gelişme, ileriye dönük atılmış önemli bir adım. Çünkü bu tür insanlık suçları cezalandırıldığı zaman Balkanlarda ve diğer bölgelerde benzer suçları işleme cesaretini kimse gösteremez. Biz bu konuda Sırbistan hükümetinin gösterdiği çabalara destek veriyoruz. Tadiç hükümeti, bu gelişmeyle hem Avrupa-Atlantik kurumlarına intibakı, hem de uluslararası kurumda saygın bir konum elde etmesi açısından ileri bir adım atmıştır. Biz daha sonraki gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz.'' Suriyeli muhaliflerin Antalya'da toplantı yapacağıyla ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine Bakan Davutoğlu, bu konuları da yakından takip ettiklerini bildirdi.