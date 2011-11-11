-Davutoğlu: "Miyazaki'nin adını yaşatacağız'' ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Van'daki ikinci depremde hayatını kaybeden Japon Yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin Ertuğrul şehitleri ile birlikte anılacağını belirterek, ''Sayın Miyazaki'nin adının yaşatılması için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti onu yapacaktır'' dedi. Davutoğlu, Miyazaki'nin vefatı dolayısıyla Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kiyoshi Araki'ye taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Büyükelçi Araki, ölen ve yaralanan Japon yardım gönüllülerine Türkiye'nin özel ilgisi dolayısıyla Japonya Dışişleri Bakanı Koiçiro Gemba'nın teşekkür mektubunu Davutoğlu'na verdi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok acılı günlerden geçtiğini söyledi. Van'da son olarak 5.6 şiddetindeki depremin kendilerinde büyük bir üzüntü uyandırdığını kaydeden Davutoğlu, ''Ve bu depremde çok özel bir kaybı bugün değerli büyükelçiyle paylaşmak, taziyelerimi sunmak üzere Japonya büyükelçiliğindeyim. Sayın Atsushi Miyazaki, bir insanlık abidesi, bir Japon gönüllü doktoru, Van'daki vatandaşlarımızın yardımına koştu, 2 arkadaşıyla birlikte. Ve Van'daki kardeşleriyle aynı kaderi paylaştı. Tarihte herhalde iki ülke arasında bu derece yoğun dostluk köprüleri oluştuğu zordur. Biz sayın Miyazaki'yi Ertuğrul şehitlerimizle birlikte anıyoruz. Bundan sonra onun adı da Ertuğrul şehitleriyle birlikte anılacaktır. Nasıl Ertuğrul faciasındaki şehitlerimiz Türkiye ile Japonya arasında kalıcı ve ebedi bir dostluğun köprüsünü oluşturmuşlardır, bundan sonra da Miyazaki adı bizim gönlümüzde Japon dostluğunun, Japon insaniyetinin en canlı yaşayan abidesi olacak" dedi. Van'daki ilk depremde Dışişleri Bakanlığı'nı arayan ilk Büyükelçi'nin Japonya Büyükelçisi olduğunu, ilk yardım teklifi yapan ülkelerin başında Japonya'nın geldiğini kaydeden Davutoğlu, Japonya'nın 900 çadır gönderdiğini ve prefabrike evler için 10 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu dile getirdi. Davutoğlu şöyle konuştu: ''Ve belki de en anlamlısı hiçbir çağrıda bulunmaksızın Japonya'daki Türkiye dostları, Japon vatandaşları biraraya gelerek yarım milyona yakın yardım kampanyasında para topladılar ve bunu büyükelçiliğimize ilettiler. Başbakanlık hesabına aktarıldı. Japonya Türkiye gibi depremden büyük acı çeken bir ülke. Bizi onun için en iyi Japon dostlarımız, kardeşlerimiz anlar. Onların acılarını da en iyi biz anlarız. Tarihte beraber olduk, bundan sonra da bu abidevi şahsiyetle sayın Miyazaki ile, onun aziz hatırası ile hep beraber bu dostluk anılacak. Biz O'na, ailesine taziyelerimizi sunuyoruz. Bundan sonra O'nun ailesi bizim ailemizdir. Van'daki bütün insanlar Japon ailesinin bir parçasıdır. Biz onun yaptığı bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle de kurban bayramında tam da bizim adetimize örfümüze uygun bir şekilde halkla kaynaşmış bir şekilde yardım dağıtırken görüntüleri hafızamızdan hiç silinmeyecek. Bundan sonra Van onun şehridir, Türkiye O'nun ülkesidir, O'nun ailesinin ülkesidir. Bundan sonra biz de onun ailesini kendi vatandaşımız gibi göreceğiz, kendi gönüldaşımız olarak göreceğiz.'' Davutoğlu, halen hastanede tedavisi süren Miyuki Konnai ve ailesine de geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa diledi. Cenazenin bugün ya da yarın Japonya'ya gönderileceğini belirten Davutoğlu, Türkiye'nin de cenazede temsil edileceğini belirterek, ''Sayın Miyazaki'nin adının yaşatılması için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti onu yapacaktır. Bunu biz bir insanlık borcu ve tarihi bir borç olarak görüyoruz'' dedi.