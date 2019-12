-DAVUTOĞLU: "libya'da siyasal değişim şart" ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya halkının meşru temsilcisi olarak gördüklerini ve bu çerçevede ilişkileri geliştireceklerini belirterek, Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin Libya halkına yardım faaliyetlerinin artacağını kaydetti. Bakan Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mahmut Cibril ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Son günlerde Libya ile ilgili yoğun bir faaliyet içinde olduklarını hatırlatan Davutoğlu, şimdi de Türkiye'nin yakın dostu ve Ulusal Geçiş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Cibril'i ağırladıklarını kaydetti. Davutoğlu, her zaman vurguladığı gibi Türkiye ile Libya'nın ve iki ülke halkının asırlara dayanan bir dostluk ve kardeşliğe sahip olduğunu söyleyerek, birkaç gün önce Bingazi'de Tahrir meydanında coşkulu bir şekilde kendilerini karşılayan ve unutulmaz anlar yaşatan Libyalı kardeşlere da aktardığı gibi iki ülkenin kaderinin ve geleceğinin müşterek olduğunu kaydetti. Bakan Davutoğlu, bu çerçevede tarihi geçiş sürecinde halkın meşru taleplerinin yerine getirilmesi için Libya'ya her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, geçen aylarda da Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdül Celil'i misafir ettiklerini, dün de Ankara'da Libya zirvesinin düzenlendiğini anımsattı. 15 Temmuz'da da İstanbul'da Libya Temas Grubu toplantısının yapılacağını belirten Davutoğlu, şunları kaydetti: "Bizim diğer dost ve kardeş ülkelerde olduğu gibi Libya'da da politikamız son derece açıktır. Halkın son derece haklı talepleri doğrultusunda bir siyasi değişim artık şarttır. Libya halkı da bu konudaki taleplerini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Hukuk devletine, demokratik işleyişe sahip yeni bir Libya doğacaktır. İkinci temel ilkemiz ise Libya'nın birliğinin kayıtsız şartsız korunması ve hiçbir şekilde bölünmemesidir. Biz inanıyoruz ki Libya halkının talepleri doğrultusunda, demokrasi yönünde siyasi rejim değişikliği yaşanırsa ve ülkenin birliği korunursa Libya önümüzdeki dönemde dünya siyaseti ve ekonomisinin önemli aktörlerinden birisi olacaktır. Libya çok daha güçlü, dost bir ülke olarak aramıza katılacaktır. Libya halkı onurlu bir halktır ve bu hedefini gerçekleştirecektir. Yine Tahrir'de dediğim gibi Ömer Muhtar'ın çocukları en iyi geleceği haketmektedir ve bunu da kuracaktır. Biz bu hedeflerin gerçekleşmesi doğrultusunda Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya halkının meşru temsilcisi olarak görüyoruz. Bu sebeple de Ulusal Konsey ile ilişkilerimizi bundan sonra da geliştirerek devam ettireceğiz." Davutoğlu, Cibril ile dünkü görüşmelerde daha çok Temas Grubu'nun İstanbul toplantısının hazırlıklarını konuştuklarını, bugün de Bingazi'den gelen Libya muhalefeti yetkililerinin ekonomi ve ticaret alanlarında ilgili bakanlarla görüştüklerini, kendilerinin de bu çalışmaları ele aldıklarını kaydetti. Bugünkü görüşmelerde önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Libya'ya dönük katkılarını ve geçiş döneminde Libya ile kurulacak olan dayanışmanın adımlarını ele aldıklarını belirten Davutoğlu, daha önce Celili'nin ziyareti sırasında 100 milyon dolarlık bir hibe katkıyı deklare ettiklerini hatırlattı ve şimdi de Bingazi'deki görüşmelerin ardından Libya'ya 100 milyon dolarlık proje kredisi, 100 milyon dolarlık da nakdi kredi sağlanması konusunda bir mekanizma için mutabık kaldıklarını bildirdi. Davutoğlu bu konudaki görüşmelerin süreceğini söyleyerek, Libya devletinin yeniden yapılandırılması, özellikle de bakanlık ve kurumların yapılandırılması sürecinde orta ve uzun dönemde her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti. Ramazan ayı boyunca genel olarak Türkiye ile Libya arasındaki dayanışma ruhunu gösterecek ortak çalışmalar yapma konusunda da mutabık kaldıklarını aktaran Davutoğlu, önümüzdeki günlerin Libya için çok daha parlak bir geleceğin başladığı günler olmasını temenni etti. "Biz iyi veya kötü günlerde ama inşallah hep iyi günlerde Libya halkı ile hep beraber olduk, olmaya da devam edeceğiz" diyen Davutoğlu, Cibril'e Arapça "Evimiz evinizdir" sözleriyle hitap etti. Bakan Davutoğlu, Libya'ya yapılacak katkıların detaylarının sorulması üzerine, daha önce deklare edilen 100 milyon dolarlık insani yardımın kredi değil insani yardım olduğunu ve bunun 40 milyonluk kısmının şimdiye kadarki çeşitli faaliyetlerde kullanılmış olduğunu belirterek, ancak insani yardım hususunun gerekince tekrar ele alınabilecek bir konu olduğunu kaydetti. Ramazan ayında çok kapsamlı bir şekilde insani yardım çerçevesinde yardımları artırmak istediklerini söyleyen Davutoğlu, özellikle büyükşehirlerin Libya'da açacakları iftar çadırlarında gıda yardımlarında bulunması ve başka pek çok faaliyet tasarladıklarını kaydetti. Sivil toplum örgütlerinin de bu faaliyetlere katılacağını umduklarını ifade eden Davutoğlu, Bingazi ziyareti sırasında oradaki şartları gördüğünü, bu şartlarda yaşayan insanlara Türk halkının ne kadar yardımsever davrandığının bilindiğini anlattı. Davutoğlu, bu çerçevede kardeş şehirler kurulması ve yardımların böyle koordine edilmesini da planladıklarını belirterek, "Ramazan boyunca oradaki kardeşleri iftar ya da sahur sıkıntısı çekerken buradaki Türk kardeşleri tabii ki büyük iftar sofralarında rahat edemezler. Bizim iftarda yiyeceğimiz varsa, onların da olacak" dedi. İnsani yardım boyutunun dışında bir de bugün açıklanan 200 milyon dolarlık kredi boyutunun olduğunu aktaran Bakan Davutoğlu, bu konunun da bugün ilgili bakanlar arasında ele alındığını, kendisinin de Cibril ile gözden geçirdiğini kaydetti. "Libya fakir bir ülke değildir, inşallah toparlandığında diğer ülkelere de yardım edecek kudretli bir ülkedir" diyen Davutoğlu, Libya'nın dondurulmuş mali kaynakları bulunduğunu, bu konuda uluslararası toplumun atacağı adımları da birlikte koordine edeceklerini ve Temas Grubu toplantısında ele alacaklarını bildirdi.