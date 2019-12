-Davutoğlu: "Kimsenin kaynaklarında gözümüz yok" NEW YORK (A.A) - 28.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 66. Dönem BM Genel Kurulu genel görüşmeleri kapsamındaki temaslarının sonunda Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi ve toplantılar kapsamında Türkiye'nin etkinliğini değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la BM Genel Kurulu toplantılarına katıldığını ve yaklaşık 10 gündür New York'ta olduğunu belirterek bu toplantıların pek çok açıdan fırsat oluşturduğunu söyledi. Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Uluslararası toplumda ülkelerin aktiviteleri, varlıkları, görünülürlükleri, biraz da BM Genel Kurulundaki faaliyetleriyle hissediliyor ve değerlendiriliyor. Bu açıdan bakıldığında, şunu gururla sizlerle paylaşmak istiyorum, gittikçe artan bir tempoyla, Türkiye'nin uluslararası görünülürlüğü her BM Genel Kurulunda bir kez daha tescil ediliyor, etkinliği bütün taraflarca gözleniyor.'' ''Bu kapsamda yabancı gözlemcilere BM toplantılarında 'En aktif ülkeler arasında kimleri zikredersiniz' diye sorulsa, herhalde bunların en önde gelenlerinden birisi ülkemiz olur'' diye konuşan Davutoğlu, 9 yıldır BM Genel Kurulu çalışmalarına katıldığını anımsatarak ''Gittikçe artan bir hızla Türkiye'nin uluslararası etkinliği artıyor'' dedi. - Kimsenin doğal kaynaklarında gözümüz yok - Davutoğlu, Kıbrıs Rum yönetiminin sondaj çalışmalarına ilişkin, ''Kimsenin doğal kaynaklarında gözümüz yoktur, ama herhangi bir taraf da bizim garantör olduğumuz bir devletin doğal kaynaklarını tek taraflı olarak kullanmaya kalkarsa buna karşı da tabii tavır geliştiririz'' dedi. ''Bizim savunduğumuz değerler açıktır." diyen Bakan Davutoğlu, "Bunlar insan hakları, demokrasi, özgürlük, istikrar, barıştır. Bunu tehdit eden, bunları göz ardı eden, bunlara karşı tavır alan ülkelere dönük olarak da tabii her türlü güvenlik tedbirini, her türlü engelleyici tutumu da almak zorundayız. Aksi takdirde sadece o değerler etrafında bir dış politika geliştirme şansı olmaz. Türkiye kimsenin hukukuna tecavüz etmez, kimsenin mal, can emniyetine karşı tutum almaz." şeklinde konuştu. - Palmer Raporu - Davutoğlu Palmer raporunu BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile nasıl değerlendirdiklerine ilişkin bir soru üzerine ise, ''Bu raporun zaaf tarafı raporun pragmatik şekilde Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkileri düzeltme gibi bir hedef gözetmesi. Bunu Sayın Genel Sekretere de ifade ettim, bizim bu rapordan, ya da BM'den beklentimiz objektiflik ya da arabuluculuk değil, beklentimiz adalet, talebimiz de adalet. Biz istiyoruz ki yapılan çalışmalarda yanlış ile doğru, zalim ile mazlum, öldürenle öldürülen açık bir şekilde tanımlansın. Dolayısıyla BM Genel Sekreterinin rapora bu anlamda mesafe koymuş olması da doğrudur, bu bir BM raporu bu anlamda değildir.'' Türkiye'nin Gazze ablukasını mı, Mavi Marmara saldırısında ölen vatandaşların durumunu mu Uluslararası Adalet Divanına götüreceğinin sorulması üzerine ise Davutoğlu, İsrail'in deniz ablukasının meşruiyetini Divan'a götüreceklerini, diğer konunun özel hukuka girdiğini, uluslararası ceza mahkemesinde ya da ulusal mahkemelerde gündeme getirebileceğini söyledi. Türkiye'nin Filistin'e nasıl destek verdiğini sorulması üzerine Davutoğlu, ''Biz her zaman Filistin halkının yanında olduk. Filistin'in haklı taleplerini destekledik. Şu anda da Filistin Devleti'nin tanınmasını destekliyoruz'' dedi.