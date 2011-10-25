-Davutoğlu: "Hiç kimseye kapımızı kapatmadık" BELGRAD (A.A) - 25.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Van'daki depremin ardından ''Türkiye'nin kapılarının uluslararası yardıma kapandığı yönündeki'' iddialara ilişkin, ''Bu doğru bir ifade değil ve şaşırdım. Şu ana kadar biz kimseye 'yardımınızı reddediyoruz' demedik. Hiç kimseye de kapımızı kapatmadık'' dedi. Bakan Davutoğlu, çalışma ziyaretinde bulunduğu Sırbistan'da resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde AA ve TRT'ye açıklama yaptı. ''Uluslararası basında, deprem felaketin ardından Türkiye'nin kapılarının uluslararası yardıma kapadığı'' yönünde çeşitli haberlerin ter aldığının hatırlatılması üzerine Bakan Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Doğrusu, bu doğru bir ifade değil ve şaşırdım. Çünkü bütün bu talepler Bakanlığımıza geldi ve bazı liderler Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızı aradı, bazı liderler ise beni aradılar ve şu ana kadar biz kimseye 'yardımınızı reddediyoruz' demedik. Hiç kimseye de kapımızı kapatmadık. Aksine bütün bu yardımlar için dün gece Sayın Başbakanımız, Van'dan bütün bu ülkelere teşekkür etti. 20'yi aşkın ülkeden yardım teklifi geldi ve hepsine biz teşekkür ettik, kapıyı kapatmamız da söz konusu değil. İhtiyaç olan hususlarda tabi ki dost ülkelerden, bize bu anlamda açık olan bütün ülkelerden de yardım alma konusunda herhangi bir çekincemiz yok. Ancak bu yardımın değişik aşamaları var. Birinci aşama, 'arama kurtarma ekibi yardımı', ikinci aşama bir anlamda 'rehabilitasyon', daha sonraki dönemde 'acil durum sonrası faaliyetler' diyebileceğimiz alan. Arama kurtarma ekipleri bağlamında zaten Türkiye'den tüm illerden giden çok sayıda bin 500'e yaklaşan arama kurtarma ekiplerinin mensubu alandaydı. Zaten yürüyen yoğun bir çalışma vardı. Dolayısıyla o aşamada, iç organizasyon ve koordinasyon bağlamında çalışma yürütüldüğü için özel bir talep olmadı. Azerbaycan ve İran komşu oldukları, bölgeye ve Van'a yakın oldukları için fiilen gönderdikleri yardım oldu, bizim talebimiz üzerine değil. Onun dışında, bütün ülkelere biz ihtiyaç olması halinde yardımlarını memnuniyetle alacağımızı söyledik. Birçok dışişleri bakanıyla bizzat ben konuştum. Başta Sayın ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır, Kosova Dışişleri Bakanı... Alandan bize bu anlamda ihtiyaçlar tespit edilip, gelen yardım teklifleri ile bunlar değerlendiriliyor.'' -Sırbistan'la ilişkiler- Davutoğlu, Türkiye ile Sırbistan arasında gelişen ilişkilerin Balkanlar'da istikrarı sağlayan ilişkiler olduğunun da altını çizerek, şunları söyledi: ''Sancak'ta ve Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar arasında sorun vardı. Bu sorunun giderilmesi için Türkiye olarak bir çalışma yaptık. Bu çalışmaların sonuçlarını bugün Vuk Yeremiç ve Boris Tadiç'le paylaştık. Hayırlısı ile inşallah bu hem Sancaklı kardeşlerim hem Sırbistan'daki bütün Müslümanlar için yeni bir dönemin başlangıcı olur, hem de Sırbistan'ın istikrarı ve barışı anlamında yeni bir dönem başlamış olur.''