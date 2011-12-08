-Davutoğlu: "Bölgesel sorunlar önce bölge içinde çözülmeli" BRÜKSEL (A.A) - 07.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki gelişmelerle ilgili ''Biz bölgesel sorunların önce bölge içinde çözülmesine ve bu konuda bütün çabaların tüketilmesine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede de çok ciddi ilerlemeler sağlandı'' dedi. Davutoğlu, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında NATO dışişleri bakanları toplantısını ve ikili temaslarını değerlendirdi. Davutoğlu, Suriye konusunda Türkiye ve önde gelen NATO üyelerinin mutabık olmadığının sorulması üzerine şunları kaydetti. ''Suriye konusunu hem buradaki görüşmelerimde, hem Bonn konferansında ve hem de AGİT zirvesinde ele aldık. Aslında çok önemli bir imkan oldu. Çünkü Bonn konferansında bu konuları Hindistan ve Çin dışişleri bakanlarıyla görüştük. AGİT zirvesinde Rus meslektaşımla dün görüştüm. Bugün de Amerikan ve Fransız dışişleri bakanlarıyla bu konuları ele aldık. Dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi'nin neredeyse tüm daimi üyeleriyle bu konuyu ele alma fırsatım oldu. Tabiki bu ülkeler farklı kanaatlere sahip. Biz bu ülkelerin kanaatlerinin ortak bir zeminde buluşmasına önem veriyoruz. Şu anda gündemde olan Arap Birliği'nin insiyatifi ve Türkiye'nin buna verdiği destektir. Biz bölgesel sorunların önce bölge içinde çözülmesine ve bu konuda bütün çabaların tüketilmesine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede de çok ciddi ilerlemeler sağlandı. Bölgede gerek Arap Birliği olsun, gerek İslam Konferansı Teşkilatı'nda bu konular ele alındı ve Suriye yönetimine çok net mesajlar gönderildi.'' NATO toplantıları kapsamında ikili temasları hakkında da bilgi veren Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la görüşmesinde "Balkanlar", ''yükselen yabancı düşmanlığı" dahil olmak üzere AB içindeki gelişmeler, Mısır'daki seçimler ve Suriye'deki son durumu ele aldıklarını söyledi. Davutoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Portas ile görüşmelerinde benzer şekilde kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduğunu anlattı.