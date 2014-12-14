Davutoğlu, 14 Aralık Operasyonu'nu mu kast etti: Gün, imtihan günüdür

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 14 Aralık Operasyonu hakkında konuşmasa da, "Gün, imtihan günüdür. Herkes yaptıklarının ve bu ülkede demokrasiye yönelik tavırlarının hesabını görecek" sözleri dikkat çekti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP'nin Elazığ İl Kongresi'nde konuştu. Başbakan CHP'ye darbeci suçlamalarını sürdürdü. Davutoğlu, Suriye'deki Baas rejimine atıfta bulunarak "CHP Türk Baas'ıdır. CHP Beşar Esed’in zihniyetine sahiptir. Baasçı, darbeci bir zihniyete sahiptir CHP" dedi.

Davutoğlu CHP ile işbirliği yapmakla suçladığı, "Paralel yapı" olarak adlandırdığı Gülen Cemaati'ne de üstü kapalı seslendi:

"Geçen sene MİT tırlarına, Haleplilere, Bayırbucak Türkmenlerine yardım götüren tırlara operasyon yapıldığında Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını dünyaya şikayet etti. Bakıyorsunuz şimdi, o paralelci yapıların diliyle MİT'e saldırıyor. Bakıyorsunuz aynı dille Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, hükümetimizi, demokrasimizi tahrip etmeye çalışıyor. Gün, imtihan günüdür. Herkes yaptıklarının ve bu ülkede demokrasiye yönelik tavırlarının hesabını da görecek, demokrasi yanında yer aldığında mükafatını da görecek."

‘Darbeye karşıysalar...’

Davutoğlu, "Mısır'da darbecileri savunan CHP'lilere döndüm, 'Siz de darbecisiniz' dedim. Alındılar. Ayağa kalktılar. Sanki biz onlar ayağa kalkınca geri adım atacakmışız gibi. Eğer darbeci değilseniz çıkın, 27 Mayıs'a karşı çıkın. '12 Mart yanlıştı' deyin. Diyemezler çünkü 12 Mart'ın Başbakanı Nihat Erim de 12 Mart geleneğinden geliyordu. Bülent Ecevit bir başörtülü vekili tempo tutarak dışarı attırmıştı. Eğer Kılıçdaroğlu ve ekibi darbeye karşıysalar o tavra karşı çıksınlar." diye konuştu.

Davutoğlu, Kobani protestoları nedeniyle HDP'ye eleştirilerini de sürdürdü, "Nasıl CHP Türk Baas'ı ise, HDP de 6-7 Ekim'de Kürt Baas'ı olarak kendileri dışındaki herkese baskı uygulamaya kalktılar. O olaylarda kaybettiğimiz 50'ye yakın vatandaşımızı unutmadık. Bir daha hiçbir vandal, hiçbir terörist Türkiye'nin şehirlerini bu hale getiremeyecek" dedi.

Çözüm süreciyle ilgili olarak da "Biz çözüm süreci derken her bir vatandaşın eşit olduğu bir demokrasi atmosferinden bahsediyoruz" diyen Davutoğlu, "Bu demokrasi atmosferini devame ettirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.