Davut heykeli İtalya'yı karıştırdı

T24- Floransa kent konseyi, Rönesans döneminin dahi heykeltraşı Michelangelo’nun yılda 1.5 milyon ziyaretçisi olan ünlü Davut heykelinin mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu ileri sürerek, İtalyan Devleti'ne hukuk savaşı açmakla tehdit etti.





İtalya devleti ise heykelin 1861’deki birleşmeden önce Toskana’ya ait olduğunu ve Floransa’nın mirasçı olmadığını savundu.

Floransa yerel yönetiminin iddiaları üzerine İtalya Kültür Bakanlığı, açılacak olası bir davada iddialarını kanıtlamak için, konuyla ilgili eski belgeleri toplayarak hazırlık yapmaya başladı.

Belgeler konuşacak

Kültür Bakanı Sandro Bondi’nin avukatları, Davut heykelinin 1871 yılında dikildiği alandan alınarak, Floransa’daki Akademi galerisine yerleştirildiğini hatırlatarak, “O tarihte Floransa herhangi bir mülkiyet hakkı iddiasında bulunmadığı gibi, o dönemde var olan cumhuriyet bugün mevcut değildir. Dolayısıyla, heykel İtalyan devletinin malıdır” ifadesini kullandılar.

Kültür Bakanlığı’nın avukatlarının öne sürdükleri bu iddiaya karşılık olarak Floransa’nın merkez sol Belediye Başkanı Matteo Renzi, şunları söyledi:

“Tüm belgeler, heykelin kentimize ait olduğunu gösteriyor. Bakan Bondi ile buluşarak, bu çocukça tartışmaya son verip bir anlaşmaya varmaktan çok mutlu olurum. Ancak, heykel konusunda her türlü mücadeleye hazır olduğumuzu da vurgulamak isterim.”

Gücün sembolü

1501 yılında, o dönemde Toskana büyükdükalığına ait olan Floransa kenti, katedral Palazzo Della Signoria için Michelangelo’ya Davut heykeli ısmarlamıştı. Michelangelo, 5 metre boyundaki heykeli 1504 yılında tamamlamış ve eseri için 400 florin ücret almış.

Heykel, Tevrat’ta da yazan, Davut’un sapanıyla attığı tek taşla dev Goliath’ı öldürmesini temsil ediyor. Heykel, büyükdükalığın çevresindeki diğer krallıklara karşı gücünün sembolü olarak düşünülmüş.