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Davut Güloğlu'ndan Ece'ye yumruk!

Davut Güloğlu-Ece Erken çiftinin birkaç saati fantastik bir gerilim filmine konu olabilecek kadar doluydu...

02 Mayıs 2011 03:00

T24 - Davut Güloğlu-Ece Erken çiftinin birkaç saati fantastik bir gerilim filmine konu olabilecek kadar doluydu.

Ece Erken ve Davut Güloğlu, önceki gece Reina’daydı. Gece, Erken’in tweet’lediği  fotoğraf gibi hoş devam etmedi. Tartışan ikiliden Güloğlu, mekandan aracıyla ayrıldı. Arnavutköy’de trafik kontrolüne takılan şarkıcı, alkolmetreyi üflemeyi reddetti; “Alkollü değilim. Sadece sinirliyim” dedi.
Sonunda ‘üfleyen’ Güloğlu, 137 promil alkollü çıkınca “O kadar içmedim” dedi. Ehliyetine sınırı aştığı için altı aylığına el kondu.  

Aracını kullanacak birinin bulunamaması üzerine Güloğlu, az önce bırakıp gittiği Erken’e “Kuruçeşme’ye gel” diye mesaj attı. Bu sırada polisler şarkıcıyı Arnavutköy Karakolu’na   götürdü. 

15 dakika sonra karakola gelen Erken’le Güloğlu’nun tekrar tartıştıkları duyuldu. Güloğlu karakoldan   çıkarken, “İyi şov oldu” dedi. Daha sonra taksiye binip hızla ayrıldılar.

Erken ve Güloğlu’nun karakolda başlayan tartışmalarının devam ettiği ve bu arada şarkıcının, Erken’e tokat attığı da iddia edildi. İkilinin olaylı gecesi Erken’in Fulya’daki evinde son buldu.




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