Davut Güloğlu reddi hâkim talebinde bulundu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan şarkıcı Davut Güloğlu, mahkeme hâkiminin tarafsızlığını şüpheye düşürdüğü iddiasıyla avukatıyla birlikte reddi hâkim talebinde bulundu.

Beyaz Tv'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında Sıla hakkında konuşan şarkıcı Davut Güloğlu, İstanbul’da yapılan "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" ile ilgili "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" şeklinde ifadelerle fikrini açıklayan şarkıcı Sıla Gencoğlu'na "S... olsun gitsin" şeklinde küfür etmişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, geçen hafta görülen duruşmada mahkeme hâkiminin savunmadaki ifadeleri tutanağa geçirmediğini iddia eden Güloğlu ve avukatı Emrullah Gözcü, 9. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi hakkında reddi hâkim talebinde bulundu.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede, Davut Güloğlu'nun duruşmada yaptığı savunmada sarf ettiği bir cümlenin tutanağa yanlış geçirilmesi üzerine itiraz eden avukat ile hâkim arasında başlayan tartışmaya yer verildi. Hâkim Ahmet Duymaz'ın, avukat Emrullah Gözcü'nün yaptığı 5 dakikalık savunmadan tek bir cümle tutanağa geçirilmediği iddia edilen dilekçede, Hâkim Duymaz'ın tarafsızlığını şüpheye düşürecek şekilde hareket ettiği ileri sürüldü. Davut Güloğlu ile iki avukatının duruşma sonrası mahkeme hâkimi hakkında tuttukları tutanak da dilekçeye eklendi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta yapılan ilk duruşmada hâkim Ahmet Duymaz, Sıla Gençoğlu'nun, Davut Güloğlu hakkında açtığı hakaret davasının Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar vermişti.