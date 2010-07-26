Davulcunun 5 dakikalık resitali 200 TL

MEHMET DEMİRKAYA - T24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluş ve şirketlerinden İETT, KİPTAŞ, HALK EKMEK ve HAMİDİYE A. Ş.’de çalışan ve 7 bin 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Salim Uslu arasında imzalandı. İşçi ücretlerine yüzde 12 zam yapılmasını sağlayan toplu sözleşmenin imzalanması sırasında Topbaş, 5-6 dakikalık "resital" için davulcuya 200 TL verdi.

Belediye Sarayı’nda imzalanan 2 yıllık toplu sözleşmeyle; birinci yıl işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 12 oranında zam yapıldı. İkinci yılda ise birinci yılda gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması kararlaştırıldı. 1 Mart 2010’dan itibaren geçerli olan sözleşme kapsamında; sosyal yardım, yemek yardımı, öğrenim yardımı, giyim yardımı, evlenme yardımı, doğum ve ölüm yardımı ile iş kazası yardımı gibi diğer ödemelerde de çıplak ücretlere yapılan zam oranında artış sağlanacak.

Başkan Topbaş: Yandaşlar istemiyoruz

Belediye Başkanı Topbaş yaptığı konuşmada maddi sıkıntılar içinde olan bir çalışanın verimli hizmet üretmesinin mümkün olmadığını söyledi. Topbaş şunları söyledi:

“Biz daha önceki sözleşmelerde de yetkili sendikaların hepsiyle aynı şartlarda anlaştık. Bugün Hak-İş ile Türkiye’nin bugünkü şartlarında iyi bir sözleşme yeniliyoruz. Arzu ediyoruz ki Türk-İş ile de huzurlu çalışma ortamını yeniden sağlayalım. Bu ülkede hizmet etme sorumluluğunu üzerine alan kişiler olarak doğru adımlar atarak kolkola hizmet edelim. Toplu sözleşme masasına uzun ve ciddi pazarlıklar sonucunda geldik. Tüm çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını alması da bizim için mutluluk verici. Çünkü bir çalışan ücretiyle tatmin olmuyorsa bu işine de yansıyacaktır. Ancak Türkiye’de bazı şeyle değişmeli. Bazı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları siyaset yapmamalı, kendi işini yapmalı. Gönül dünyalarıyla işlerini asla birbiriyle karıştırmamalılar. Türkiye ne kaybettiyse bundan kaybetti. Yandaşlar istemiyoruz. Herkesin kendi kulvarında kendi işini bilsin. Bu hepimizin kazanımı anlamına gelmektedir.”

Amaçlarının taşeron firmalarda çalışan bütün birimleri de sendikalaştırmak olduğunu, hatta itfaiye ve zabıtada taşeron olarak çalışan işçileri kadroya almak için çalıştıklarını belirten Topbaş, “Gönlümüzden geçenler, arzu ettiklerimiz bunlar, doğru olanda bu" dedi.

12 Eylül’de oylanacak yeni anayasa değişikliği ile birlikte memurlar da toplu sözleşme fırsatı yakalayacağını savunan Topbaş, yeni anayasa düzenlemesinin belediyelerdeki memurlara toplu sözleşme olanağı sunacağını belirtti.

Salim Uslu ise yaptığı konuşmada zorlu bir müzakere döneminden sonra bu güzel güne ulaştıklarını söyledi.

Uslu işçilere seslenerek “Bu sizin ananızın ak sütü kadar helal paranızdır, emeğinizin karşılığıdır. Daha iyisi var mı? Elbette var. Onlara da ulaşmak durumundayız” dedi.

İmza törenin ardından Başkan Topbaş ve Salim Uslu ile birlikte Belediye'nin yemekhanesinde yemek yedi.