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Yaşam

Davulcu, zurnacıyı öldürdü

Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Y., tüm çabalara karşın kurtarılamadı

12 Ekim 2016 18:20

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir düğünde davul-zurna çalan kayınpeder ile damat arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada damat, kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Habertürk'te yer alan habere göre; geçen 10 Ekim günü Doğubayazıt-Iğdır yolu üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünlere birlikte giden davulcu damat Murat Y. ile zurna çalan kayınpeder Mesut Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Murat Y. yanında taşıdığı bıçağı kayınpederinin kalbine sapladı. Bir anda davul-zurnanın susması ve tartışmanın cinayetle sonuçlanmasıyla şaşkına dönen düğün sahipleri hemen 112'yi ve polisi aradı. Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Y., tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mesut Y. gözyaşları arasında toprağa verilirken, Murat Y. ilk sorgunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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