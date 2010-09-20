-DAVUL ZURNAYLA OKULA GİTTİLER AYDIN (A.A) - 20.09.2010 - Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı ilginç bir uygulamayla başladı. Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda yapılan tören öncesi öğrenciler, evlerinden davul zurna eşliğinde alınarak, okula getirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Tunç, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından yaptığı konuşmada, amaçlarının iyi bir eğitim yılına başlamak olduğunu belirtti. Tunç, şöyle dedi: ''İlçemiz yıl geçtikçe eğitimde iyi yol kat ediyor. Bu yıl ve gelecek yıllara daha iyi eğitim verebilmek için ekip olarak ver gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımıza okulları sevdirmek için ilginç bir yöntem denedik, davul zurna eşliğinde güle oynaya evlerinden, anne ve babalarından teslim alarak onlara iyi bir gelecek hazırlamak için okula getirip ders başı yaptırdık.'' Öğrencilerin okumayı sevmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Tunç, ''Güle oynaya geldiler, güle oynaya mezun olmalarını arzu ediyorum'' dedi.