Davul yasağı genişliyor

Ramazana sayılı günler kala hazırlıklar sürerken, davulcular, kimi illerde kura ile belirleniyor, kimi yerlerde ise belediye veya muhtarlar tarafından seçiliyor.

Edirne'de müzisyen davulcuların görev alacağı Ramazan ayında, Erzincan'da davulun yanında

zurna da olacak. Buna karşılık, vatandaşlardan gelen şikayetler nedeniyle Adana, Trabzon,

Bingöl, Tunceli ve Muş gibi bazı illerde ise Ramazan ayında davul çalınmaması kararı alındı.



İzmir'de, Romanlar, güzel tatlı ritimlerle ve manilerle çalınan davulların kulağa hoş geldiğini, bunu sağlamak için Ramazan davulcularının, bu işi yıllardır geleneksel olarak yapan Romanlardan seçilmesi gerektiğini savundu.



Adana'da, 3 yıl önce uygulamaya başlanan, ramazanda davul çalma yasağı bu yıl da sürecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alarak, 2005 yılında kentin ana cadde, bulvar ve meydanlarında ramazan boyunca ''davul çalma yasağı'' getirdiklerini anımsattı.

Durak, vatandaşların yasak uygulamasını olumlu karşıladığını belirterek, ''Teknoloji gelişti, davula gerek yok. Davullar gürültü kirliliği yapıyor. Zabıta ekipleri ramazan boyunca denetim yapacak. Yasağa uymayanların davullarına el koyulacak. El konulan davullar bayram sonunda yeniden iade edilecek" dedi.



Ramazan Ayının gelmesine çok az bir süre kalmasına rağmen, ramazan davulcuları Diyarbakır'da muhatap bulamamaktan yakınıyor.



Davulcular, Erzurum ve Kars'ta kura ile, Ardahan ve Erzincan'da ise belediye tarafından seçilecek. Muş ve Tunceli'de ise ramazanda davulcular görev yapmayacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilde ramazan süresince 35 davulcu görev yapacak. Davul çalmak isteyenlerin belediyeye başvurduğunu ifade eden

yetkililer, gelen başvuruların ardından kura çekimi ile davulcuların belirleneceğini dile getirdi.



Ardahan Belediye Başkanı Mikail Kayatürk, davulcuların sahur vaktinde bir saat süreyle davul çalacağını söyledi. Şehirde 6 ekipten oluşan toplam 12 davulcunun görev yapacağını dile

getiren Kayatürk, ''Ekip başına belediye olarak 200 YTL vereceğiz. Ama gelenek ve göreneklerimiz gereği her ekip yaklaşık 300-800 YTL'ye bahşiş topluyor'' dedi.



Davulun yanında zurna



Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfullah Kaban, muhtarlarla yaptıkları çalışmalarla 24 davulcu seçtiklerini bildirdi. Ramazanda davulla birlikte zurna da çalınacağını ifade eden Kaban, ''Daha önce davul çalmış kişileri görevlendirdik'' diye konuştu.



Bingöl'de ise ramazan davulcusu görevlendirilmeyeceği bildirildi. Davulcuların düzensiz olarak davul çaldığı yönünde şikayet geldiğini belirten Belediye Başkanı Hacı Ketenalp, ''Şikayetler üzerine davulcu görevlendirmeyi bıraktık. Bu ramazanda da davulcu görevlendirmeyeceğiz''

dedi.

Öte yandan, Muş ve Tunceli'de de talep olmaması nedeniyle ramazanda

davul çalınmayacağı bildirildi.



-BURSA'DA İHALE İSTEĞİ-



Ramazan davulcularının muhtarlıklar aracılığıyla belirlendiği Bursa'da, bu işi meslek edinen vatandaşlar, kentte hangi davulcunun hangi mahallede çalacağının ihaleyle belirlenmesini istiyor.



-AKSARAY'DA SERTİFİKALI DAVULCULAR GÖREV YAPACAK-



Konya'da ramazan ayında görev yapacak davulcuları muhtarlar belirlerken, Aksaray'da belediye tarafından sertifikalandırılacak davulcular görev yapacak.

Karaman'da da davulcuları muhtarlar belirleyecek. Kent merkezinde toplam

54 davulcu görev yapacak.



-KAYSERİ'DE DAVULCULARA SINAV-



Kayseri'de ramazan davulcusu sınavla seçiliyor. Sınavda davulcuların ritim ve mani söyleme yeteneklerine göre değerlendirme yapılıyor. Çok iyi ritim vuran ancak mani söylemeyi bilmeyen davulcular, yapılan sınavı geçemeyince görev alamıyor.

özellikler arasında yer alıyor.

Trabzon da gürültü kirliliği yarattığı gerekçesiyle bu yıl ramazan davulcularına izin verilmeyecek iller arasında yer alıyor.