-DAVOS'TA TÜRKİYE MEMNUNİYETİ DAVOS (A.A) - 26.01.2011 - Dünya Ekonomik Forumunun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab, Türkiye'nin, iki yıl aradan sonra Davos'a dönmesinin kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Schwab, Türkiye'den bu yılki resmi üst düzey katılımın çok olumlu olduğunu ifade etti. Schwab, Davos'un eski katılımcılarından Türkiye'nin, bu nedenle, her yıl Forumun aranan ülkesi olduğunu kaydetti. -TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ...- Türkiye'nin, küresel ekonomik krizde başarılı bir sınav verdiğini belirten Schwab, ülkenin küresel bir güç konumuna geldiğini de ifade etti. Türkiye'nin, G-20 gibi güçlenen bir grubun en etkin üyelerinden biri olduğunun altını çizen Schwab, bu pozisyonuyla, yeni küresel ekonominin şekillenmesinde katkı sağladığını vurguladı. Klaus Schwab, Türkiye'nin sadece ekonomik olarak değil, siyasi anlamda da, barış ve istikrar açısından önemli gayret sergilediğini belirtti. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı, küresel bir güç olan Türkiye'nin, her küresel toplantıda yer alması gerektiğini de ifade etti. Klaus Schwab, bu yılki zirvede, küresel ekonominin önündeki yeni gerçeklere vurguda bulunarak, küresel sorunların çözümüne yönelik ortak normların belirlenmesinin önemine dikkat çekiyor. 1972-2002 yılları arasında Cenevre Üniversitesi'nde işletme profesörlüğü yapan Schwab, 1971 yılında Dünya Ekonomik Forumunu kar amacı olmayan bir kurum olarak kurdu. Schwab, Forumun amacının, ''dünyanın durumunu düzeltmek, geliştirmek'' olarak açıklıyor. Bu yıl 41. defa yapılan Foruma, her yıl dünyanın önde gelen politikacıları, işadamları ve entellektüelleri katılarak küresel sorunlara çözüm arıyorlar. Davos'ta Türkiye'yi bu yıl, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan temsil ediyor.