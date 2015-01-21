Davos’ta krizlere çözüm aranacak



Bu yıl 45'incisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Zirve'ye cumartesi gününe kadar 2 bin 500 kişinin katılımcı olarak gelmesi bekleniyor. Bunlar arasında 140 ülkenin önde gelen politikacıları ve şirket yöneticileri de yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de katılımcılar arasında. Türkiye'yi temsilen Başbakan Ahmet Davutoğlu katılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ise ülkenin doğusunda yeniden artan şiddet olayları dolayısıyla akşam saatlerinde Davos'tan ayrılacağı öğrenildi.

Siyaset ve ekonomi dünyasının önemli isimleri, bu yılki Dünya Ekonomik Forumu'nda, Fransa'daki son saldırılar ve dünya genelindeki çatışmaların gölgesinde bir araya geldi. Dört günlük forumda Paris'teki terör saldırıları ve Avrupa'ya dönen cihatçıların saldırı planları gündemin ilk sıralarında. Radikal İslamcılık, petrol fiyatlarının düşüşü, Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, Euro borç krizinin yeniden ortaya çıkması olasılığı, iklim değişikliği ve yoksullukla mücadele ise diğer önemli konular arasında.

Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, "Küresel gündem, bölgesel gündemler ve endüstri gündemine ilişkin tüm ana konulara hitap eden güçlü bir program hazırladık" dedi.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen forum öncesi yapılan Küresel CEO Anketi'nin sonuçları da açıklandı. Sonuçlara göre, ankete katılan 77 ülkeden 1300 firma yöneticisi daha önce hiç bu kadar kötümser olmamıştı. Dünya ortalaması baz alındığında katılımcıların sadece yüzde 37'si bu yıl ekonomide canlanma bekliyor. Dünya konjonktürünün kötüleşeceğini tahmin eden yönetici sayısı ise iki kat artışla yüzde 20'ye çıktı.

Özellikle Avrupa'da atmosfer kötü görünüyor. Sadece yüzde 16'lık bir kesim Avrupa'da ekonominin canlanacağına inanıyor. Asya'daki firma yöneticileri ise daha umutlu, yüzde 45'i ekonomik canlanma bekliyor. Schwab açıklamasında tüm sorunlara çözüm üretmek istediklerini kaydetti: "Sadece konuları belirlemek istemiyoruz. Hepinizin ortaklaşa zekasıyla çözüm üretmeyi de istiyoruz.”

Bu seneki forum, “Yeni küresel birliktelik” sloganı altında toplanıyor. Paris'teki terör saldırılarından birkaç gün sonra düzenlenen forumda binlerce asker ve polis güvenliği sağlayacak. Katılımcıların 40'tan fazlasını devlet ve hükümet başkanları oluşturuyor.

Kristal Ödülleri verildi

Öte yandan her yıl forum kapsamında verilen Kristal Ödülleri de sahiplerini buldu. İtalyan tenor Andrea Bocelli, Benin ve Fransa kökenli müzisyen Angélique Kidjo ve Japon mimar Shigeru Ban bu yıl ödüle layık görülen sanatçılar oldu. Mimar Ban, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Biz mimarlar parası ve gücü olan ayrıcalıklı insanlar için çalışıyoruz. Çünkü güç ve para görülür bir şeydir. Anıtsal mimari ile para ve güçlerini canlandırmamız için bizleri kiralıyorlar. Mimarlar olarak tecrübe ve bilgimizin eşit olarak evlerini kaybeden doğal afet kurbanları için de kullanılması gerektiğine inanıyorum.”

Ban'ın kurduğu Gönüllü Mimarlar Ağı adlı sivil toplum örgütü, felaketzedelere destek için prefabrik ev, köprü ya da okullar inşaa ediyor.