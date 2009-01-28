Davos Zirvesi bugün başlıyor

41 devlet ve hükümet başkanı katılacak

Youtube zirvede

İsviçre’nin Davos kasabasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen 39. Dünya Ekonomi Forumu toplantısı bugün başlıyor. 1 Şubat’a kadar İsviçre’nin Davos kasabasında yapılacak olan ve ‘son 40 yılın en önemli ekonomik zirvesi’ olarak nitelendirilen Forumda, Türkiye’yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki heyet temsil edecek.Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile Dışişleri Ali Babacan’ın da toplantılara katılması bekleniyor. Ayrıca çok sayıda Türk iş adamı, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de Davos Zirvesi’nde yer alacağı kaydediliyor.Zirveye katılacak diğer bazı liderler ise şöyle: "Rusya Başbakanı Vladimir Putin, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Japonya Başbakanı Taro Aso, Almanya Başbakanı Angela Merkel, IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky."96 ülkeden, 2 bin 500 katılımcının yer alacağı Davos Zirvesi’nde, ilk kez rekor düzey olarak kabul edilen 41 devlet ve hükümet başkanı katılıyor.Ana teması "Kriz Sonrası Dünyasının Biçimlendirilmesi" olan Davos Zirvesi’ne ilk kez rekor düzey olarak kabul edilen 41 devlet ve hükümet başkanı katılırken, ABD ise başkanlık düzeyinde temsil edilmeyecek. Hatta Hazine Bakanı Tim Geithner ile Obama’nın ekonomi baş danışmanı Lawrence Summers da bugün başlayan ve 5 gün sürecek olan zirveye katılmaktan son anda vazgeçti. Yeni ABD yönetiminin ekonomiden sorumlu isimlerinin de zirveye katılmıyor olması, Davos’tan istenilen sonucun elde edilmesi konusunda soru işaretlerine neden oldu.Dünya ekonomisinin en büyük ikinci ekonomik krizinin yaşandığı bu dönemde, dünyanın önde gelen ekonomist, iş adamı, medya temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu yetkilisi, krizden çıkış ve kriz sonrası dünya konusunda ortak akıl arayışı gerçekleştirecek.Mevcut küresel ekonomik krizden nasıl çıkılabileceği ve yeni ekonomik düzenin ne olması gerektiğinin ana konu olarak yer alacağı zirvede, küresel mali sistemin yeniden istikrara kavuşturulması ve ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması konusu da ayrıntılı olarak tartışılacak.Zirvede, kriz sonrası dünyasının yeni değerleri ve liderlik biçimleri ile bilim, teknoloji ve yenilikçi gelecek dalga ekonomik büyüme modelleri de ele alınacak.Bu yılki zirvenin bir yeniliği ise internet dünyasının en tanınmış video kanallarından YouTube ve MySpace’in yer alacak olması. Bu internet kanalları, katılımcılara interaktif tartışma imkânı sağlayacak.Davos Zirvesi’nde, geleneksel “Davos Ruhu” çerçevesinde, küresel ve bölgesel siyasi sorunlara ve çatışmalara da çözüm aranması bekleniyor.