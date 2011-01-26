-DAVOS ZİRVESİ BAŞLADI DAVOS (A.A) - 26.01.2011 - Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun 41. yıllık toplantısı, İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Resmi açılışının bu akşam yapılacağı zirve öncesinde bazı küçük toplantılar ve oturumlar yapılıyor. Toplantılarda Türkiye'yi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan temsil edecek. 30 Ocak tarihine kadar sürecek olan Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda 100'ün üzerinde yaklaşık 2 bin 500 katılımcı yer alacak. Uluslararası iş dünyasından da 1400'ü aşkın, küresel düzeyde etkili işadamının katılması bekleniyor. Ayrıca, 19'u, G-20 içinden olmak üzere 35 devlet ya da hükümet başkanı ile Hükümet yetkilisinin zirveye katılacağı belirtiliyor. Zirvenin bu yılki ana temasını, ''Yeni Gerçek İçin Paylaşılan Normlar'' konusu oluşturacak. Türkiye'yi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın temsil edeceği Davos Zirvesi'ne, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılması bekleniyor. Resmi kurumlardan Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın yer aldığı toplantılara aralarında Doğuş Holding, Sabancı Holding, Koç Holding üst düzey yetkililerinin yanı sıra, çok sayıda Türk işadamının katılacağı belirtiliyor. -EKONOMİK BÜYÜME ÖNCELİĞİ- Davos'ta ekonomik büyüme konusu odak noktalarından biri olurken, ekonomik toparlanma ve krizden çıkış yolları da aranacak. Daha önemlisi, bir daha bu türden derin krizlere yakalanmamak için yeni mekanizmalar aranacak. Gelişmekte olan ülkelerin ağırlıklı olduğu Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri 2010 yılını ekonomik büyüme yaşayarak atlatırken, Avrupa ve Kuzey Amerika'da durgunluk gözleniyor. Dünya ekonomisinin geleceğini sanayileşmiş 7 ülke değil, G-20 belirliyor ve işte bu durum da zirvenin ana temalarından biri olan ''Yeni Gerçeği'' oluşturuyor. Davos'ta, Avrupa ülkelerindeki krizin derinleşip derinleşmeyeceği de, krizin yayılıp yayılmayacağı, önceki yıllarda ağırlık verilen Avrupa Birliği'nin genişlemesi odaklı toplantıları, oturumları gölgelemiş durumda. -HİNDİSTAN YATIRIM TANITIM ATAĞINDA- Öte yandan, bu yılki toplantılarda, en çok tanıtım yapan ülkelerin başında Hindistan geliyor. Hindistan Davos'ta yayınladığı reklamlarda, yabancı yatırımcıları ülkesine çekmek için eski ve köklü bir geleneğin genç nüfusla birleştiği bir ülke temasını işliyor. Öte yandan, Davos'ta geçen yıllara oranla yağan kar miktarının oldukça azaldığı ve bunun turizme de olumsuz yansımalarının olduğu belirtiliyor. Bu arada, Davos Zirvesi'ni protesto eden bazı gruplarda küresel ekonomik karar mekanizmalarına karşın protesto gösterisinde bulundular. -''RİSK TEPKİ AĞI'' OLUŞTURULACAK- Davos'ta, küresel krizleri, meydana gelmeden önce, küresel işbirliği ile önlemeyi amaçlayan ''Risk Tepki Ağı'' oluşturulacak. Yeni küresel düzende, sanayileşmiş ülkelerden çok, Gelişmekte olan ülkeler ve G-20'nin oluşturduğu yeni oluşum, ''Yeni Gerçek'' olarak tanımlanıyor. Ortak kurallar ise yeni küresel düzende, işbirliği imkanlarına yönelik ortak kuralların oluşturulmasını amaçlıyor.