Davos, Omicron nedeniyle iptal edildi

İsviçre'de Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi. Katılımcılar iptal kararıyla ilgili olarak organizatörler tarafından bilgilendirildi. Yapılan açıklamada toplantının yaz ayları başında yapılmasının planlandığı belirtildi.
"Pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor"
BloombergHT'nin aktardığına göre açıklamada, "Mevcut pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor. Toplantının sıkı sağlık protokollerine rağmen, Omicron'un bulaşıcılığı ve seyahat üzerindeki etkisi ertelemeyi gerekli kıldı" ifadeleri yer aldı.
Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarının 17-21 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanmıştı. Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, Covid-19 salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.