Davos, Omicron nedeniyle iptal edildi

İsviçre'de Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi. Katılımcılar iptal kararıyla ilgili olarak organizatörler tarafından bilgilendirildi. Yapılan açıklamada toplantının yaz ayları başında yapılmasının planlandığı belirtildi.

"Pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor"

BloombergHT'nin aktardığına göre açıklamada, "Mevcut pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor. Toplantının sıkı sağlık protokollerine rağmen, Omicron'un bulaşıcılığı ve seyahat üzerindeki etkisi ertelemeyi gerekli kıldı" ifadeleri yer aldı.