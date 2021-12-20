T24 LogoT24 Logo
Dünya

Davos, Omicron nedeniyle iptal edildi

Toplantının yaz başında yapılması planlanıyor

20 Aralık 2021 17:23

Koronavirüsün Omicron varyantı vakalarındaki yükseliş nedeniyle Davos toplantılarının iptal edildiğini duyuruldu. Toplantının yaz başında yapılması planlanıyor.
 
İsviçre'de Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi. Katılımcılar iptal kararıyla ilgili olarak organizatörler tarafından bilgilendirildi. Yapılan açıklamada toplantının yaz ayları başında yapılmasının planlandığı belirtildi.

"Pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor"

BloombergHT'nin aktardığına göre açıklamada, "Mevcut pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor. Toplantının sıkı sağlık protokollerine rağmen, Omicron'un bulaşıcılığı ve seyahat üzerindeki etkisi ertelemeyi gerekli kıldı" ifadeleri yer aldı.
 
Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarının 17-21 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanmıştı. Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, Covid-19 salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.
davosdünya ekonomikforumisviçreiptalkovidkoronaomicron
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24