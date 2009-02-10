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'Davos Fatihi' Rabia'yı neden geri çevirdi?

Türkiye, Çin ile ilişkiler zarar görmesin diye Çin'in en zengin 10 kişisinden biri olan Uygur asıllı iş kadını Rabiye Kadir’e vize vermedi

10 Şubat 2009 02:00

Türkiye, Çin ile ilişkileri zarar görmesin diye, Forbes Dergisi tarafından Çin'in en zengin 10 kişisinden biri olarak gösterilen Uygur asıllı iş kadını Rabiye Kadir’e vize vermedi. Halen ABD’de sürgünde yaşayan Kadir, Çin tarafından ‘’Ulusal birliği sabote'' etmekle suçlanıyor ve ‘’Vatan haini’’ olarak görülüyor. Kadir’e vize verilmemesi, BBP lideri ve Sivas milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu tarafından TBMM’ye getirildi.

Çin’de 6 yıl tutuklu kaldıktan sonra ABD’ye sürgüne gönderilen Kadir’in eşi Sıdık Hacı Rozi de ABD’de yaşıyor ve Amerikan yönetimince desteklenen Özgür Asya Radyosunda çalışıyor. Bill Gates'in de yakın dostu olan Rabiye Kadir’in Çin’de deriden dokuma sanayiine kadar birçok fabrikası, mağazaları, ticaret merkezleri bulunuyor ve otomobil de ithal ediyordu. Bill Gates'in davetiyle ABD'ye giden Kadir, burada da bir şirket de açmıştı. Kadir, Norveç'te her yıl bir insan hakları savunucusuna verilen Rafto ödülünü de almıştı.

Çin, Bush'u kınamıştı

Kadir, geçen yıl Prag’da eski ABD Başkanı George Bush ile görüşmüş ve Bush, Çin’in Doğu Türkistan Uygur özerk bölgesinde insan hakları alanındaki çabalarından ötürü teşekkür etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı da bu görüşme üzerine, Başkan Bush’u Çin’in iç işlerine karıştığı gerekçesiyle sert bir dille eleştirmişti. Çin’de 1999’da tutuklanan ve 2005’de serbest bırakılan Kadir, Amerika’da sürgünde yaşıyor.

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Washington Büyükelçiliğine vize başvurusu reddedilen Kadir konusunu bir önerge ile TBMM’ye getirdi ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan’a ‘’ Rabia Kadir’e, Türkiye’ye gelmesi için vize verilmemesi hangi resmi gerekçeye dayanmaktadır?’’ diye sordu.  

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