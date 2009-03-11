Davos fatihi cesur yürek!

Malatya mitinginde üzerinde "Davos Fatihi" ve "Cesur Yürek" yazan Mel Gibson’ın afişinin üzerine Erdoğan’ın fotoğrafının yerleştirildiği bir döviz açıldı. Erdoğan dövize gülümseyerek baktı ve "Düşünce güzel de resim güzel değil" dedi.



Erdoğan: Ekonomik kriz yok mu, var



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, halkı enflasyon canavarından iktidarlarının kurtardığını belirterek, "Şu anda Türkiye'de bir ekonomik kriz yok mu? Var. Bunu görüyoruz, eyvallah ama bunu da görelim, benim vatandaşımın cebindeki parayı bizden önceki iktidar eritmiyor muydu? Eritiyordu, neyle eritiyordu, enflasyonla eritiyordu" dedi.



Partisinin Elbistan'daki mitinginde konuşan Erdoğan, AKP'nin ekonomik başarılarının inkâr edildiğini söyledi. "Biraz ekonomi biliyorlarsa bunları görmemezlikten gelemezler" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız bizden önceki yönetimi kimden aldık, DSP, MHP, ANAP iktidarından aldık, öyle mi? Neydi o zaman Türkiye’nin milli geliri, 230 milyar dolar. Bugün ne oldu? Bakın 79 yılda oraya geldiler. Biz 6,5 yılda bunun üzerine ne ilave ettik biliyor musunuz, 520 milyar dolar. Şimdi neredeyiz, 750 milyar dolardayız. Biz MHP’nin ortağı olduğu iktidardan enflasyonu yüzde kaçla aldık? Yüzde 30’la aldık. Şimdi neredeyiz, 7,7. Bak nereden nereye gelmişiz."

