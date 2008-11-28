Davis İspanya'nın

Davis Kupası'nda zafer İspanya'nın oldu. Rafael Nadal'ın yokluğunda İspanyollar finalde Arjantin'i mağlup ederek 3. kez Davis Kupası'nın sahibi oldu.







Arjantin'in bir numarası Juan Martin Del Potro'nun sakatlığı nedeniyle Arjantin tekler maçına Jose Acasuso ile çıkarken, İspanya'yı Fernando Verdasco temsil etti. Arjantinde oynanan finalde Arjantinliler maçın başından itibaren Acasuso'ya destek verirken, 35 dakika süren ilk seti Verdasco kazanınca, kortta sessizlik hakim oldu.



İkinci sete Acasuso daha iyi başladı ve 3-0'lık bir üstünlük yakaladı, ama Verdasco sette dengeyi kurunca set tie-break'e gitti. Seyirci desteğini arkasına alan Acasuso tie-break oyununu kazanarak maça dengeyi getirdi.



En iyi 5 set üzerinden oynanan final mücadelesinde Arjantinli Acasuso, 3. seti 6-4 kazanarak finalde üstünlüğü eline geçirince, Arjantinli tenisseverler rahat bir nefes aldı. İspanyol Verdasco ise pes etmeye hazır değildi. Bir gün önce zorlu bir maç oynayan Acasuso, 4. setle birlikte yorgunluk belirtileri göstermeye başladı. Rakibine göre fiziksel olarak daha iyi durumda olan Verdasco, 4. seti 6-3 alırken final setinde üstünlüğünü bir kez daha göstererek seti 6-1 kazandı ve maçın galibi oldu.



Maç sonrası İspanyol oyuncular zafer sevincini hep beraber yaşarken, Arjantin'deyse hüzün hakimdi. Nadal'sız İspanya karşısında kendi evinde oynadığı finalde ilk Davis Kupası şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Arjantin, hayalkırıklığı yaşadı.

