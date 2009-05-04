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Spor

Davis Cup'ta umut devam ediyor

04 Mayıs 2009 01:25

Davis Cup Tenis Turnuvası yükselme grubu final eşleşmesi çiftler maçında Türkiye, Estonya'ya 2-1 kaybetti. 


İstanbul'da devam eden Davis Cup Tenis Turnuvası'nda Türkiye, Estonya ile yaptığı yükselme grubu final eşleşmesinin yağışlı hava nedeniyle ertelenen çiftler maçını yitirdi ve eşleşmeyi 2-1 kaybetti.

TED Kulübü kortlarında süren Davis Cup Avrupa-Afrika 3. Grup mücadelesinin yükselme grubu finalindeki Türkiye-Estonya eşleşmesinde tekler maçları dün 1-1 tamalanırken, yoğun yağış nedeniyle programın sarkması sonrası bugüne ertelenen çiftler maçında da Marsel İlhan-Ergün Zorlu ikilisi, rakipleri Jaak Poldma-Jürgen Zopp'a 6-1 ve 7-6'lık setlerle yenildiler.

Estonya karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Türkiye'nin bugün yapacağı Lüksemburg mücadelesi, 2. gruba yükselme yolunda büyük önem kazandı.


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