Davis Cup başlıyor!



Tenis dünyasının milli takımlar düzeyinde en prestijli şampiyonası olan ''Davis Cup'', Turkcell'in ana sponsorluğuyla 10 yıl aradan sonra Çarşamba günü yeniden İstanbul'da başlayacak.

TED Kulübü Tesisleri'nde, 3 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek Davis Cup'ta, Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Yunanistan, Estonya, Botsvana, İzlanda, Madagaskar ve Ruanda olmak üzere toplam 8 milli takım yer alacak. Avrupa-Afrika 3. Grup'ta yer alan Türkiye, bir üst gruba yükselebilmek için ilk 2'ye girmeyi hedefliyor.



Davis Cup'ta mücadele edecek Türk Milli Takımı, Marsel İlhan, Haluk Akkoyun, Ergün Zorlu ve Barış Ergüden'den oluşuyor.



-DAVIS CUP-



Davis Cup turnuvaları, Asya-Okyanusya, Amerika ve Avrupa-Afrika olmak üzere 3 farklı bölgede gerçekleştiriliyor.



1. Gruba yükselerek başarılı olan takımlar Dünya Grubu play-off'larında mücadele ederek dünya grubuna kalma mücadelesi veriyor. Davis Cup'ta Türkiye, Avrupa-Afrika Grup 3'te yer alıyor. 4'lü iki grup halinde round-robin sistemine göre düzenlenen müsabakalar, 2 tekler, 1 çiftler maçı şeklinde oynanacak.



