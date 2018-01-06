Davina McCall, ünlü oyuncuya taciz mesajları attığını itiraf etti: Vücudu o kadar iri ki, tırmanmak isterdim

Sunucu Davina McCall, Dwayne Johnson’la tanışma hayali kurduğunu belirterek, ünlü oyuncuya taciz mesajları attığını itiraf etti. McCall, “O kadar iri bir vücudu var ki, ona tırmanmayı isterdim” dedi.

İngiliz sunucu Davina McCall, hayranı olduğu aktör Dwayne Johnson’a, sürekli taciz mesajları attığını itiraf etti.

17 yıllık eşi Matthew Robertson’dan geçtiğimiz yıl ayrılan 50 yaşındaki McCall, 45 yaşındaki ‘The Rock’ lakaplı oyuncunun bu dünyadaki en kibar adam olduğunu savundu.

10 yıldır Lauren Hashian’la ilişki yaşayan Johnson’a evlenme teklif etmek istediğini belirten ünlü sunucu, The Sun gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi:

“Twitter’dan ona sürekli mesaj atıyorum ve beni fark etmesini sağlamak istiyorum. Tanışmanın hayalini kuruyorum" dedi.

MCCall "O kadar iri bir vücudu var ki, ona tırmanmayı isterdim. Çok hoş ve pozitif enerjisi yüksek biri olduğu için Johnson’a hayranım” dedi.