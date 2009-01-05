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Spor

David Villa kalmak istiyor

David Villa, kulübünden memnun olduğunu, sözleşmesi dolana kadar burada kalmak istediğini söyledi.

05 Ocak 2009 02:00


La Liga takımlarından Valencia'nın forvet oyuncusu David Villa, kulübünden memnun olduğunu, sözleşmesi dolana kadar burada kalmak istediğini söyledi.



İspanyol golcü David Villa, takımı Valencia'nın Atletico Madrid'i 3-1 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, transfer iddialarını yalanlayarak, kulübünden memnun olduğunu belirtti.

Villa, ''Yazın yenilediğim sözleşmem, 2014 yılında doluyor. Bu tarihe kadar kulübümde oynamak, hatta sözleşmemi 1 yıl daha uzatmak istiyorum'' dedi.

Valencia Kulübü de internet sitesinde yer verdiği açıklamada, Villa'yı satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını, herhangi bir kulüple görüşme halinde de olmadıklarını bildirdi.

İspanya Milli Futbol Takımı formasıyla 2008 Avrupa Şampiyonası'nda kaydettiği 12 golle turnuvanın gol kralı olan Villa, takımının kupayı kaldırmasında büyük rol oynamıştı.

Futbol kariyerine 2000 yılında Sporting de Gijon'da başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Real Zaragoza'da da forma giymişti.

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