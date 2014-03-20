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Spor

'David Villa Galatasaray'a evet dedi' iddiası

Geçtiğimiz sezondan beri Galatasaray'ın yakından ilgilendiği David Villa ile yeniden temasa geçtiğini ileri süren İspanyol spor yazarları, Villa'nın bu teklife 'evet' cevabı verdiğini iddia ettiler

20 Mart 2014 16:33

Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için David Villa ile görüşmeler yaptığı ve bu konuda ilerlemeler sağladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezondan beri Galatasaray'ın yakından ilgilendiği bu futbolcu ile yeniden temasa geçtiğini ileri süren İspanyol spor yazarları, Villa'nın bu teklife "evet" cevabı verdiğini iddia ettiler. Galatasaray'ın bu futbolcuyu renklerine bağlaması halinde Barcelona'ya sadece 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olması da bu transferi cazip hale getirdiği açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan ve Haziran ayında sözleşmesi tamamlanacak David Villa'nın bu kulüpte futbol oynamaya devam etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Atletico Madrid'in, Villa'nın aldığı ücrette indirim yapmasını beklediği, ancak buna yanaşmayan golcü futbolcunun kendisine gelen tekliflerden birini kabul edeceği belirtiliyor.

David Villa'nın önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

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