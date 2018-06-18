David Satterfield ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atandı

Vize krizinin ardından yaklaşık bir yıldır boş olan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield'in atandığı bildirildi. Daha önce, Mısır, Lübnan, Suudi Arabistan ve Irak'ta görev yapan David Satterfield'in isminin henüz senatoya bildirilmediği belirtildi. Senatonun sorgulamasının ardından Satterfield'in Eylül ayında kesin olarak göreve başlayacağı kaydedildi

Daily Sabah' Washington muhabiri Ragıp Soylu ise Twitter'da, Beyaz Saray'ın Ankara'ya henüz kimi büyükelçi olarak atayacaklarına ilişkin açıklama yapmadığını duyurdu.

ABD'nin son Türkiye Büyükelçisi John Bass, ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un gözaltına alınmasına reaksiyon olarak geçici olarak vizelerin askıya alındığı vize krizi ardından Türkiye'den ayrılmıştı.

Satterfield kimdir?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan David Satterfield, Dışişleri'ne 1980'de girdi. 2009 Temmuz'dan 2017 Ağustos'a kadar Sina Yarımadası Çokuluslu Güçler direktörlük görevini üstlendi. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Irak Koordinatörlüğü, danışmanlık, Mısır ve Lübnan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

Ambassador Satterfield, Arapça ve Fransızca bilmektedir