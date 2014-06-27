İstanbul’a gelen David Moyes'in, Galatasaray'la anlaşmaya vardığı iddia edildi

Roberto Mancini'nin ayrılmasından sonra Galatasaray'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Dün Sky Italia, sarı kırmızılıların Manchester United’ın eski teknik direktörü David Moyes’le görüştüğünü iddia etti.

Bugün İstanbul Atatürk havaalanında görüntülenen Moyes’in Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon Sterlin garanti ücret, bonuslarla beraber de 5 milyon Sterlin alacağı belirtildi. Bonusların Şampiyonlar Ligi, Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı içerdiği, ancak en yüksek rakamın 4. yıldızın takılmasıyla verilecek olan 1 milyon Sterlin olduğu öğrenildi. Moyes'in 3 yıllık kontrata bu akşam ya da yarın imza atması bekleniyor.

Moyes’in Galatasaray’a olası transferini değerlendiren Aysal, "David Moyes ile bir fikir alışverişinde bulunduk. G.Saray'a gelebileceğini öğrendik. Ancak bizim önceliğimiz değil. Biz hala Alman ekolü üzerinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Ottmar Hitzfeld, Joachim Löw, Jürgen Klinsmann ile temasımız sürüyor. Dünya Kupası'nın gidişatına göre gelecek cevaplar sonrasında teknik direktör arayışımız neticelenecek. Bu konuda acele etmiyoruz. En az 15 gün daha süremiz var."

Aysal, neden Alman ekolünde ısrarcı olduğuna ise şöyle açıklık getirdi: "Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki alt yapımızın koordinasyonunu Alman ekolüne göre hazırlıyoruz. Bu yüzden Erdal Keser'de göreve başladı. Uzun süreli ve geleceğe dönük bir planlama içindeyiz. Bu yüzden Alman bir teknik adam önceliğimiz. ve artık bir sisteme dayalı bir yapı kurmak amacındayız."

Kaynak: Ajanslar