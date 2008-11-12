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Kültür-Sanat

David Knopfler Eskişehir'i salladı

Dire Straits'in kurucu üyelerinden David Knopfler, Türkiye'deki ilk konserini verdi.

12 Kasım 2008 02:00

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Konser Salonu'ndaki konserde, efsanevi rock grubu Dire Straits'in kurucularından dünyaca ünlü gitarist Knopfler'e gitarist Harry Bogdanovs da eşlik etti. Konseri, Knopfler'in çok sayıda hayranı dinledi. Knopfler, konserin bir bölümünde su içmek isterken gitarını düşürme tehlikesi yaşadı.

David Knopfler

İskoçya'da 1952 yılında doğan David Knopfler, 1977 yılında kardeşi Mark Knopfler, John Illsley, Pick Withers tarafından kurulan İngiliz rock müzik grubu Dire Straits'e katıldı.

1983 yılında Dire Straits ayrılarak ilk solo albümü "Release" çıkartan Knopfler, dinleyicisiyle stadyumlarda değil, daha samimi ortamlarda bir araya gelmeyi tercih ediyor. Öte yandan Michael Jackson da, David Knopfler'e "Lips Against the Steel" albümünde geri vokalliğini yapmıştı.

Knopfler'in bugüne kadar çıkarttığı solo albümleri şöyle: "Release (1983), Behind the Lines (1985), Cut the Wire (1986), Lips Against the Steel (1988), Lifelines (1991), The Giver (1993), Small Mercies (1995), Wishbones (2001), Ship of Dreams (2004), Songs for the Siren (2006)."

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