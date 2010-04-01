David Helfgott, 6 Nisan'da Aya İrini'de

T24 - Dünyanın en önemli piyanistlerinden biri kabul edilen şizofreni hastası David Helfgott, 6 Nisanda Aya İrini Müzesi'nde konser verecek.



Konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Hürriyet gazetesinin katkılarıyla gerçekleşecek.



David Helfgott, Türkiye'deki ikinci ve son konserinde de 8 Nisanda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak.



İlerleyen yaşı nedeniyle yaz sonunda yurt dışı konserlerine son verecek olan David Helfgott'a, konserlerinde, Naci Özgüç yönetimindeki 70 kişilik İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek.



Sanatçı, konserinde, 12 yıl tedavi görmesine sebep olan ve günümüzde sadece birkaç sanatçının eksiksiz yorumlayabildiği Rahmaninov'un 3. Piyano Konçertosu'nu çalacak.



Türkiye'nin aktif olarak çalışan ve konser veren ilk flüt dörtlüsü ''Marsyas Flüt Dörtlüsü'' 2 Nisanda, Keman sanatçıları Christophe Collette ve Dorian Lamotte ile viyola sanatçısı Vincent Deprecq ve viyolonsel sanatçısı Alain Brunier'den oluşan ''Debussy Dörtlüsü'' de 4 Nisanda Borusan Müzik Evi'nde konser verecek.



Keman sanatçısı Hande Özyürek ile piyanist Fedele Antonicelli 2 Nisanda Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek.



Müzisyen, şarkıcı, söz yazarı Nazan Öncel, 3 Nisanda İş Sanat Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. İlkini 1982'de çıkardığı 9 albümüyle Türk pop tarihine unutulmayacak hitler kazandıran sanatçıya, konserinde İskender Paydaş yönetimindeki orkestra eşlik edecek.





Ebru Gündeş 3 Nisan'da Bostancı'da



Batı Afrika'nın geleneksel şarkılarını, 70'li yıllarda efsane haline gelen Rail Band ve Ambassadeurs gruplarıyla tüm dünyaya sevdiren, 1987 yılında yayımladığı ilk solo albümü ''Soro'' ile ülkesi Mali'nin ve Afrika'nın sesi olan Salif Keita, 3 Nisanda İstanbul'da konser verecek.



Yeni albümü ''La Difference'' ile yine sosyal konuları işleyen, şarkılarının sözleri ile dünyaya umut ve yaşama sevinci mesajları veren sanatçı, CRR Konser Salonu'nda sahne alacak.



Türk sanat müziği sanatçısı Ebru Gündeş, 3 Nisanda Bostancı Gösteri Merkezi'nde, MFÖ Otto Santral'de, Hande Yener yeni albümü kapsamındaki konseriyle Matine 216'da, Feridun Düzağaç Bronx Pi Sahne'de sevenleriyle buluşacak.



Caz dünyasının önemli müzisyenlerinden kontrbas virtüözü Charlie Haden, 6 ve 7 Nisanda İstanbul Kültür Sanat Vakfının etkinlik mekanı Salon'da sahne alacak. Charlie Haden'a Quartet West eşlik edecek.





Mevlana şiirleri CRR'de yorumlanacak



İran müziğinin önemli ve güzel icracılarından ''Shams Ensemble'' 4 Nisanda Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. İran'da ilk kadın solisti sahneye çıkarmayı başaran topluluk, konserde ağırlıklı olarak tamburlardan oluşan enstrümanlarla Mevlana şiirlerini yorumlayacak.



Karadeniz türkülerini kendine has üslubuyla yorumlayan Volkan Konak, 4 Nisanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tuzla Kafkale Spor Kompleksi'nde, ''vahşete ve duyarsızlığa kurban edilen binlerce sahipsiz sokak hayvanının sesi olmak için'' sahneye çıkacak.



Tuzla Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, bugüne dek hayvan hakları alanında pek çok organizasyonda gönüllü olarak yer alan dans grubu ''dans@company'' de ''Doğa ve Hayvanlara Saygı'' temalı koreografisiyle gönüllü olarak sahne alacak.





Cem Karaca'nın 65. doğum günü kutlanacak



Anadolu rock müziğinin efsane şarkıcısı merhum Cem Karaca'nın 65. doğum günü, 5 Nisanda Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde kutlanacak.



Konserde, Karaca'nın şarkılarını seslendirecek Devrim Altanay'a, ''Cemniyet'' adlı grubun yanı sıra Turhan Yükseler yönetimindeki 40 kişilik senfonik orkestra eşlik edecek. Konserde Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın yanı sıra ünlü sanatçıyla uzun süre çalışan Moğollar ve Dervişan grupları da sahne alacak.



İlhan Şeşen, Caddebostan Kültür Merkezi'nde 5 Nisanda Vedat Sakman'ı konuk edecek.



Kemençe virtüözü Derya Türkan, Yugoslav piyanist Bojan Zülfikarpasic ve Fransız kontrbasçı Renaud Garcia-Fons'ın, sevdalinka müziğinin temelinde bulunan Osmanlı mirasından caz tınılarına, Akdeniz müziği etkilerinden klasik müzik esintilerine kadar oldukça değişik etkiyi barındıran ''Sevdalinka'' projesinin prömiyeri 6 Nisanda CRR Konser Salonu'nda yapılacak.



Korno ustaları Ozan Göktan ve Mehmet Tuna Erten ile keman sanatçısı Begüm Çalımlı 6 Nisanda Akbank Sanatta sevenleriyle buluşacak.



İsrailli perküsyon sanatçısı ve besteci Yinon Muallem'in müzik direktörlüğünde gerçekleşen ''Akdeniz Perküsyon Buluşması'', Akdeniz'in 4 farklı ülkesinden perküsyon ustalarını 8 Nisanda CRR Konser Salonu'nda buluşturacak. Buluşmada Yinon Muallem'in yanı sıra güney İtalya'dan Rocco Zecca, Fransa'dan Vincent Couprie ve Türkiye'den Gürkan Özkan gibi perküsyon sanatçıları yer alırken gruba Türkiye'den vokallerde Sumru Ağıryürüyen, kemanda ise Serdar Pazarcıoğlu eşlik edecek.





''Pianoforte Sabri ile Stradi Ceren'in maceralerı" müzikali



Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, ''Pianoforte Sabri ile Stradi Ceren'in Maceraları'' isimli mini müzikale ev sahipliği yapacak.



Piyanist Tuluğ Tırpan'ın daha önce Avusturya'da sahneye koyduğu müzikal, 4 Nisan, 26 ve 30 Mayıs tarihlerinde müze bünyesinde yer alan The Seed'de gerçekleştirilecek. Çocuklara, klasik müziği sevdirmeyi amaçlayan etkinlik, dünya müziklerini tanıyan pianoforte Sabri ile küçük keman Stradi Ceren'in maceralarına tanıklık edecek.



Nevzat Süs'ün yönettiği, Müge Saut'un oyunlaştırdığı, ''Kristal Gece (Anne Frank'ın Hatıra Defteri)'' adlı oyun, yarın Kadıköy Sanat Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.



Saut'un yanı sıra Tuğba Birincioğlu, Tuğba Begde, Halil Ersan, Suat Oktan ve Cansu Fırıncı'nın rol aldığı oyunda, 2. Dünya Savaşı sırasında ailesiyle beraber iki yıl boyunca Naziler'in zulmünden kurtulmak için bir evde saklanmak zorunda kalan Anne Frank'ın başına gelen ilginç olaylar anlatılıyor.



Minik tiyatroseverler ise Yavuz Pekman'ın yazdığı, Hayrettin Arslanoğlu'nun yönettiği, ''En Mutlu Kim'' isimli oyunu, 3-17 Nisan tarihleri arasında Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde izleyebilecek.



Amsterdam V.E.T ve Podium Mozaïek ortak yapımı ''Tutsak'' adlı operet, 8 ve 9 Nisan tarihlerinde Kumbaracı 50 Sahnesi'nde seyredilebilecek.



Rosa Ana'nın ''rap'', Maximillian Erhardt'ın ''Arp''la eşlik ettiği gösteride, Alec Smart DJ, Francis Sinceretti Klasik balet, Caggie Gülüm ve Junadry Leocaria ise dansçı olarak yer alıyor.



Susanne Marx'ın, Mozart'ın ''Saraydan Kız Kaçırma Operası''ndan esinlenerek, iki farklı kültürden genç ve eski nesli buluşturduğu oryantal operada, Sultan Paşa'nın haremine kaçırılan bir batılı kızın aşk hikayesi konu ediliyor.





Sergi



Beyoğlu Belediyesinin ''Beyoğlu: Gözün Gibi Bak'' adlı fotoğraf sergisi, Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde hafta boyunca gezilebilecek.



Sergide, belediye ve Atlas dergisince düzenlenen ''Beyoğlu: Gözün Gibi Bak'' adlı fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve katılanların eserlerinden oluşan 42 fotoğraf yer alıyor.



Çağdaş Türk resminin genç kuşak temsilcilerinden ödüllü ressam Seyhan Taşçı'nın ikinci kişisel sergisi ''Düşlerimde'', 3-15 Nisan tarihleri arasında Taksim Atatürk Kitaplığı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.



Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, Ali Cabbar'ın ''Huzursuz Gölge'' adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Sanatçının son dönem işlerine yer veren ve küratörlüğünü Başak Şenova'nın yaptığı sergi, 7 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.



Cabbar'ın farklı mecralarda çalıştığı işleri bir araya getiren sergi, anlamlar, duygular ve çağrışımlar üzerine kurgulanan ve kara mizahın hakim olduğu işlerden oluşuyor.



Ergin İnan'ın kişisel resim sergisi, 3 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İzi belirmemiş figürlerden oluşan sergide, sanatçının yepyeni 30 eseri yer alıyor.







