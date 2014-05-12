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Dünya

David Cameron'dan 'Türkler, İngiltere'ye gelmesin' çıkışı

ngiltere Başbakanı David Cameron, AB'nin genişlemesini istemediğini belirterek, İngiltere'nin üyelik başvurularını veto edebileceğini belirtti

12 Mayıs 2014 21:19

İngiltere Başbakanı David Cameron, Türkiye gibi ilerde AB 'ye üye olacak ülkelerin vatandaşlarının çalışmak üzere İngiltere'ye gelebilmesi için "çok daha uzun süre beklemesi gerektiğini" söyledi.

BBC'ye konuşan Cameron, İngiltere halkının artık AB'nin genişlemesini istemediğini belirterek, serbest dolaşım konusunda önemli değişiklikler yapılmadığı takdirde "Türkiye gibi potansiyel yeni üyelere karşı olduğunu" açıkladı. Cameron, ilerde yapılacak üyelik başvurularını veto edebileceğinin sinyalini verirken, yeni üyelerin de tüm AB üyeler tarafından oybirliği ile kabul edilmesi gerektiğini savundu.

İngiltere Başbakanı yeni AB üyesi olan ülkelerin vatandaşlarının ancak kişi başı milli gelirleri belirli bir düzeye çıktıktan sonra AB içinde seyahat etmelerine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Cameron ayrıca 2017 yılında İngiltere'de yapılması planlanan AB üyelik referandumu öncesi Brüksel'e verilen bazı yetkileri geri almaya çalışacağını kaydetti. Cameron, bu yetkileri geri alacağı konusunda umutlu olduğunu ama her hâlükârda üyelikten çıkış konusunda bir referandum yapılacağını belirtti.

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