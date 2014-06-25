T24 LogoT24 Logo
Dünya

David Cameron: Onu işe aldığım için üzgünüm

İngiltere'de siyaset dünyasını sarsan 'telekulak' davasında karar açıklandı

25 Haziran 2014 09:11

İngiltere Başbakanı David Cameron, telekulak davasında suçlu bulunan eski iletişim danışmanı Andy Coulson hakkında "Onu işe aldığım için üzgünüm" dedi.

Avustralyalı ünlü medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 'News Of The World'ün eski editörü ve Başbakan David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson suçlu bulundu.

Yasal olmayan telefon dinlemeleri yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan Coulson'a verilen ceza ileri bir tarihte açıklanacak.

Kararın açıklanmasının ardından gözler, İngiltere Başbakanı David Cameron'a çevrildi.

Cameron, önceden verdiği sözü yerine getirdi ve yasadışı dinleme yapan Coulson'ı Başbakanlık'ta işe aldığı için özür diledi.

İngiliz Başbakan, "Coulson'ın işe alınması konusunda bütün sorumluk benim. Ben eğer farklı bir karar çıkarsa, net ve dürüst bir şekilde özür dileceğimi söyledim ve bugün de öyle yapıyorum. onu işe aldığım için son derece üzgünüm. yanlış bir karardı" diye konuştu.

168 yıllık gazete 'News Of The World'ün kapanmasıyla sonuçlanan skandal, gazetenin 2000-2006 arasındaki haber araştırmalarında sistematik olarak yasadışı telefon dinleme yöntemini kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

İngiltere'de basın etiğinin sorgulanmasına neden olan dava, geçen yıl ekim ayında başlamış, Murdoch'ın şirketi mağdur olanlara milyonlarca Sterlin tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

ETİKETLER

david cameroningilteresiyaset dünyasıtelekulak skandalıandy coulsonmedya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24