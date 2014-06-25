David Cameron: Onu işe aldığım için üzgünüm

İngiltere Başbakanı David Cameron, telekulak davasında suçlu bulunan eski iletişim danışmanı Andy Coulson hakkında "Onu işe aldığım için üzgünüm" dedi.

Avustralyalı ünlü medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 'News Of The World'ün eski editörü ve Başbakan David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson suçlu bulundu.

Yasal olmayan telefon dinlemeleri yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan Coulson'a verilen ceza ileri bir tarihte açıklanacak.

Kararın açıklanmasının ardından gözler, İngiltere Başbakanı David Cameron'a çevrildi.

Cameron, önceden verdiği sözü yerine getirdi ve yasadışı dinleme yapan Coulson'ı Başbakanlık'ta işe aldığı için özür diledi.

İngiliz Başbakan, "Coulson'ın işe alınması konusunda bütün sorumluk benim. Ben eğer farklı bir karar çıkarsa, net ve dürüst bir şekilde özür dileceğimi söyledim ve bugün de öyle yapıyorum. onu işe aldığım için son derece üzgünüm. yanlış bir karardı" diye konuştu.

168 yıllık gazete 'News Of The World'ün kapanmasıyla sonuçlanan skandal, gazetenin 2000-2006 arasındaki haber araştırmalarında sistematik olarak yasadışı telefon dinleme yöntemini kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

İngiltere'de basın etiğinin sorgulanmasına neden olan dava, geçen yıl ekim ayında başlamış, Murdoch'ın şirketi mağdur olanlara milyonlarca Sterlin tazminat ödemek zorunda kalmıştı.